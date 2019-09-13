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2 kare fotoğraftan 13 bin TL kazanacak

Ülke genelinde yayın yapan bir dergide yayınlanan Bursa fotoğrafının kendisine ait olduğunu belirten fotoğraf sanatçısı, mahkemenin yolunu tuttu.

İHA | 13.09.2019 - 09:12..
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Ulusal bir dergide kendi çektiği Bursa manzarası fotoğrafını gören fotoğraf sanatçısı, çılgına döndü.

İZİNSİZ KULLANILDI

Mahkemenin yolunu tutan sanatçı, doğa fotoğrafları ve bilhassa havadan çekilen fotoğraflar konusunda kariyer yaptığını söyledi. Eserlerinin pek çok ünlü dergide yayınlandığını, bu alanda çeşitli sergilere de katıldığını kaydeden şikayetçi, eserlerinden birisinin davalı dergide yayınlandığına dikkat çekti.

YAZININ YANINA KOYDUĞU FOTOĞRAF OLAY OLDU

Mağdur fotoğrafçı, ürününün herhangi bir izin alınmadan, yazıyı yazanın kendi eseriymiş gibi kullanıldığını ileri sürerek, 8 bin lira maddi 5 bin liralık da manevi tazminat istedi. Davalı, davanın reddini istedi. Mahkeme,davanın kısmen kabulüne hükmetti.

13 BİN TL KAZANACAK

Davalı dergi avukatı, karar düzeltme talebinde bulundu. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ise davalının talebini reddetti. Böylece izinsiz kullanılan iki kare fotoğraf için 10 sene sonra 13 bin TL ödenecek.

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