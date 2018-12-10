2 kişilik motorsiklete 4 kişi bindi

Ankara yolunda aynı motosiklet üzerinde 2’si çocuk 4 kişilik ailenin yolculuğu görenleri şaşırttı.

HAYATLARINI HİÇE SAYDILAR

2 kişilik motosiklette bir çocuğunu kucağına, diğer çocuğunu da eşinin arkasına alarak ana cadde üzerinde yolculuk yapan sürücü, sinyalsiz şerit değiştirmesi, minibüs ve otobüslerin arasından geçerek kendisi veçocuklarının hayatını hiçe saydığı tehlikeli anlar kameraya yansıdı.

KASK TAKMADILAR

Motosiklet üzerinde bulunan hiç kimsede kask bulunmaması ise görenleri hayrete düşürdü. Seyir halinde olan motosiklet bir süre sonra gözden kayboldu.