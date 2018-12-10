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2 kişilik motorsiklete 4 kişi bindi

Bursa'da 2 çocuklarıyla birlikte seyir halinde olan anne-babanın sorumsuz anları görüntülere yansıdı.

İHA | 10.12.2018 - 09:33..
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Ankara yolunda aynı motosiklet üzerinde 2’si çocuk 4 kişilik ailenin yolculuğu görenleri şaşırttı.

HAYATLARINI HİÇE SAYDILAR

2 kişilik motosiklette bir çocuğunu kucağına, diğer çocuğunu da eşinin arkasına alarak ana cadde üzerinde yolculuk yapan sürücü, sinyalsiz şerit değiştirmesi, minibüs ve otobüslerin arasından geçerek kendisi veçocuklarının hayatını hiçe saydığı tehlikeli anlar kameraya yansıdı.

2 kişilik motorsiklete 4 kişi bindi

KASK TAKMADILAR

Motosiklet üzerinde bulunan hiç kimsede kask bulunmaması ise görenleri hayrete düşürdü. Seyir halinde olan motosiklet bir süre sonra gözden kayboldu.

2 kişilik motorsiklete 4 kişi bindi

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