2 kişinin öldüğü mahallede muhtarlık seçimi tekrarlanacak

Konuyla ilgili YSK’dan alınan bilgilere göre, Bölünmez Mahallesi'nde muhtarlık seçiminde oy kullanılmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine İl Seçim Kurulu, söz konusu mahalledeki muhtarlık seçiminin 2 Haziran'da yeniden gerçekleştirilmesine karar verdi.

2 HAZİRAN'DA YENİLENECEK

İl Seçim Kurulu, ayrıca Yeşilyurt ilçesine bağlı Öncü Mahallesi'nde oyların yakılması, Darende ilçesine bağlı Aşağı Ulupınar Mahallesi'nde ise oy torbasının çalınması iddiaları üzerine bu mahallelerdeki muhtarlık seçimlerinin de 2 Haziran'da yenilenmesini kararlaştırdı.





2 MAHALLEDE SONUÇLAR DEĞİŞTİ

Öte yandan, Pütürge ilçesine bağlı Karşıyaka ile Akçadağ ilçesine bağlı Gürkaynak mahallelerinde ise itiraz sonucu yeniden yapılan sayımda, muhtarlıkların el değiştirdiği öğrenildi.