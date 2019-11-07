2 kişinin ölümden kıl payı kurtulduğu kaza kamerada

İstanbul Kağıthane'de 34 BVC 819 plakalı araç sürücüsü, cadde üzerinde hızla ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, önündeki 34 BPT plakalı araca çarptı.

İKİ KİŞİ SON ANDA KURTULDU

Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil daha sonra park halindeki otomobile de çarparak yan yatmasına neden oldu. Otomobil 2 araca daha çarparak dururken, otomobil sürücüsü ve yanında bulunan kişi yaralandı. Kazada caddede bulunan restoranda çalışan ve molaya çıktığı öğrenilen bir kadın kaldırımda telefonuyla uğraşırken, üzerine gelen yan yatan otomobilden kıl payı kurtuldu. Yine aynı restoranda çalışan motokurye de kaldırımda üzerine gelen araçtan son anda kurtuldu.

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ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapandı. Gürültüyü duyup dışarıya çıkan çevredeki vatandaşlar, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevre hastanelere götürdü.

"BURADA BU AKŞAM 4-5 TANE ÖLÜ DE OLABİLİRDİ"

Kaza sırasında restoranda yemek yiyen araç sahipleri, araçlarının hurdaya döndüğü görünce şok geçirdi. Uzun süre şoku üzerlerinden atamayan araç sahiplerini, yakınları teselli etmeye çalıştı. Cadde üzerinde restoran sahibi Adem Delice, "Biz Türk milleti olarak gösterişi ve hızı seviyoruz. Bazı müşterilerimiz restorana yemek yemek için geliyor, araçlarını yol üstüne bırakıyorlar. Gündüzleri bu caddeden çok hızlı hafriyat kamyonları geliyor. Bu direğin yanında bizim çalışanımızı, Allah kurtarmış. 4-5 tane araç burada paramparça oldu. Burada bu akşam 4-5 tane ölü de olabilirdi. Trafik ışıkları ya da set yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırılmasının ardından kapalı olan şerit trafiğe açıldı.