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2 çocuğu istismar eden şüpheliye ikinci gözaltı

Antalya'da biri kız biri erkek iki çocuğu iş yerine kilityerek cinsel içerikli video izleten istismarcı M.F, yeniden gözaltına alındı.

DHA | 13.05.2019 - 15:37..
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M.F., iş yerine farklı zamanlarda çağırdığı 16 yaşındaki S.D. adlı erkek çocuk ile kız çocuğu F.N.K.'ye cinsel içerikli fotoğraf gösterdi, görüntüler izletti. M.F., iş yerinin kepenklerini indirerek çocuklara cinsel istismarda bulundu.

Olayın ardından çocuklardan S.D., polise başvurdu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Suçları Soruşturma ve Çocuk İzlem Merkezi Bürosu ekiplerinin ifadesine başvurduğu S.D., M.F.'nin kendisini dükkâna kilitleyip, cinsel içerikli fotoğraflar gösterip, video izleterek istismarda bulunduğunu söyledi. S.D. ayrıca, M.F.'nin iş yerinde F.N.K. adlı kıza da cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.2 çocuğu istismar eden şüpheliye ikinci gözaltı

KAYIP KIZ İŞ YERİNDE KİLİTLİ BULUNDU

S.D.'nin ifadesi üzerine polis ekipleri, geçen pazartesi günü iş yerine operasyon düzenledi. Baskında, kepenk arasından iş yerini inceleyen polis, F.N.K.'nin içeride kilitli olduğunu tespit etti.

Bu sırada iş yerine gelen M.F., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin kepengi açmasıyla F.N.K. kurtarıldı. Hakkında kayıp başvurusu olduğu belirlenen F.N.K., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Suçları Soruşturma ve Çocuk İzlem Merkezi Bürosu'na teslim edildi.

İşlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen M.F., ifadesinin ardından geçen cuma günü akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. M.F., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 çocuğu istismar eden şüpheliye ikinci gözaltı

İKİNCİ KEZ GÖZALTINA ALINDI

M.F., savcının talimatı üzerine bu sabah yeniden gözaltına alındı. M.F., polisteki ifadesi sonrası adliyeye sevk edildi.2 çocuğu istismar eden şüpheliye ikinci gözaltı

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