2 kız kardeş, başlarından vurulmuş halde bulundu

Tunç Soyer: İzmir'i bisikletle daha çok buluşturmamız lazım

Beyaz Saray önünde bir kişi kendisini ateşe verdi

1 Kırım Tatarları'nın at sevgisi Anadolu'da devam ediyor Kırım'dan 116 yıl önce göçtükleri Konya'nın Sarayönü ilçesine bağlı Konar mahallesinde geleneklerini yaşatan Kırım Tatarları, kültürlerinin olmazsa olmazı atlara bağlılıklarını da sürdürüyor.

2 Suriyeli çocuklar milletvekilleriyle futbol maçı yaptı Suriyeli mülteci çocuklar ve Türk çocukları bazı milletvekilleri ve yabancı parlamenterlerden oluşan karma takımlar futbol maçı yaptı.

3 20 bin dolarlık kaliforniyum maddesiyle yakalandı Adana'da Suriyeli uyruklu bir kişi, dünyanın en pahalı maddelerinden biri olan ve altın aramada da kullanılan 'kaliforniyum' adlı kimyasal maddeyi satmak isterken yakalandı.

4 Beyaz Saray önünde bir kişi kendisini ateşe verdi ABD'de, Beyaz Saray önünde kendisini ateşe vererek yaralanan kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

5 Babasının taktikleriyle Avrupa şampiyonu oldu Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonalarında babasının verdiği taktikler sayesinde altın madalya kazanan milli karateci Murat Can Deniz, dünya şampiyonu olmak istiyor.

6 Cipin çarptığı 18 küçükbaş hayvan telef oldu Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, cipin çaptığı 18 küçükbaş hayvan telef oldu.