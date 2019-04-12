taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.74495
Euro
6.50455
Altın
1293.87
Borsa
95989.67
Gram Altın
240.128

2 komşusunu öldüren adam tutuklandı

Kütahya'da 2 komşusunu öldüren ve 2 komşusunu da yaralayan Azmi Ö. ifadesinde, "Hızlı dayanmasaydım o, eşimi ve beni öldürecekti" dedi.

DHA | 12.04.2019 - 17:37..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Çinili Çeşme Sokak'ta dün akşam, aralarında husumet bulunan komşularından Hatice Çetin ve Hasan Çetin'i tüfekle vurarak öldüren, Hasret Gezgin ve İsmail Çetin'i yaralayan Azmi Ö., polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

"TÜFEK ALMAYA ÇALIŞTIĞINI GÖRDÜM"

Adliyeye götürülürken çelik yelek giydirildiği gözlenen Ö.'nün polise verdiği ifadesinde, "Olaydan önce park meselesinden tartıştık. Olay günü evimin bodrum katında odun kırıyordum, komşularım araçlarını park etmeye çalışırken, evimin duvarına ve park halinde duran 2 aracıma çarptılar. Dışarı çıktım tartışmaya başladık. Olay kavgaya dönüşünce eşimin darbedildiğini, Hasan'ın da araçtan tüfek almaya çalıştığını gördüm. Ben de aracımın bagajından tüfek alıp ateş ettim. Hızlı davranmasaydım o, eşimi ve beni öldürecekti" dediği öğrenildi.

2 komşusunu öldüren adam tutuklandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çamlıca Camii doldu

Çamlıca Camii doldu

547
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransız parlamentere ayar

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransız parlamentere ayar

787
Karamollaoğlu hedefine Çamlıca Camii'ni aldı

Karamollaoğlu hedefine Çamlıca Camii'ni aldı

1174
Abdullah Gül, 31 Mart seçimleriyle ilgili konuştu

Abdullah Gül, 31 Mart seçimleriyle ilgili konuştu

456
Ankara Garı'na dev Atatürk posteri asıldı

Ankara Garı'na dev Atatürk posteri asıldı

491
Müzelerdeki fahiş fiyatlar

Müzelerdeki fahiş fiyatlar

279
Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir