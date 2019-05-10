taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.087
Euro
6.8407
Altın
1284.31
Borsa
88685.88
Gram Altın
251.537

2 lise öğrencisi şakalaşırken ölüme böyle gitti

Bingöl'de derede arkadaşlarıyla şakalaşan bir lise öğrencisi, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. O naların görüntüleri ortaya çıktı.

İHA | 10.05.2019 - 05:08..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bingöl’de derede hayatını kaybeden 2 lise öğrencisinin son anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Yürek burkan görüntülerde şakalaşan kızların bir anda suya kapıldığı ve arkadaşlarının çığlık atarak yardım istediği yer alıyor.

ŞAKALAŞIRKEN AKINTIYA KAPILDI

Olay, bugün merkez Bahçelievler ile Karşıyaka Mahallesinin kesiştiği bölgede Aşağı Çarşı mevkiinde bulunan Çapakçur Deresi’ndeki köprü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi Elif Yılmaz ve Hatun Barca dere kenarında arkadaşları ile oynamaya başladı.

2 lise öğrencisi şakalaşırken ölüme böyle gitti

Şakalaşan arkadaşlar dengelerini kaybedip suya duştu. Sudan çıkamayan iki kızı fark eden arkadaşları yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Dereye giren itfaiye ekipleri halatlar yardımı ile 2 kızın cansız bedenini çıkardı. Ardından ambulansa alınan Yılmaz ve Barca’nın cansız bedeni Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KIZLARIN SON ANLARI KAMERADA

Öte yandan kızların dere kenarında oynarken son anlarına ait görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde kızlar şakalaşırken bir birini suya yatırıyor, bu sırada ikisi de sudan çıkamıyor. Diğer arkadaşları ise çığlık atarak yardım istiyor.


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İHH Başkanı Bülent Yıldırım'dan acil Suriye çağrısı

İHH Başkanı Bülent Yıldırım'dan acil Suriye çağrısı

0
Filistin'den Atletico Madrid'e Kudüs boykotu çağrısı

Filistin'den Atletico Madrid'e Kudüs boykotu çağrısı

5
ABD'de tarihi ağacı söken çifte ceza

ABD'de tarihi ağacı söken çifte ceza

9
UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı Arsenal-Chelsea

UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı Arsenal-Chelsea

16
Kaybolduğu düşünülen çocuk için ilçe ayağa kalktı

Kaybolduğu düşünülen çocuk için ilçe ayağa kalktı

6
Venezuela'da muahlefet büyükelçiliklere sığınıyor

Venezuela'da muahlefet büyükelçiliklere sığınıyor

3
Milli Savunma Bakanlığı'nda koordinasyon toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı'nda koordinasyon toplantısı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir