taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1914
Euro
6.962
Altın
1284.61
Borsa
88685.88
Gram Altın
255.782

2 lise öğrencisi şakalaşırken ölüme gitti

Lise öğrencileri derede birbirleriyle şakalaşırken boğularak öldüler.

İHA | 09.05.2019 - 21:24..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

S

Bingöl’de Çapakçur Deresi’ndeki köprü altında avı bir olay meydana geldi.

Lise öğrencisi Elif Yılmaz ve Hatun Barca dere kenarında arkadaşları ile oynamaya başladı. Şakalaşan arkadaşlar dengelerini kaybedip suya duştu. Sudan çıkamayan iki kızı fark eden arkadaşları yardım istedi.

Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Dereye giren itfaiye ekipleri halatlar yardımı ile 2 kızın cansız bedenini çıkardı. Ardından ambulansa alınan Yılmaz ve Barca’nın cansız bedeni Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


2 lise öğrencisi şakalaşırken ölüme gitti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
HDP, AK Parti'ye oy verebileceğini açıkladı

HDP, AK Parti'ye oy verebileceğini açıkladı

1229
MAK Danışmanlık'ın İstanbul anketi

MAK Danışmanlık'ın İstanbul anketi

836
Meclis'te Ramazan ayı tartışması

Meclis'te Ramazan ayı tartışması

870
TÜRGEV hack'lendi

TÜRGEV hack'lendi

272
Sokak ortasında kime oy vereceksin tartışması

Sokak ortasında kime oy vereceksin tartışması

464
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına İstanbul uyarısı

Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına İstanbul uyarısı

536
AK Parti YSK temsilcisinin sanatçılara tepkisi

AK Parti YSK temsilcisinin sanatçılara tepkisi

645
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir