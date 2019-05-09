2 lise öğrencisi şakalaşırken ölüme gitti

Bingöl’de Çapakçur Deresi’ndeki köprü altında avı bir olay meydana geldi.

Lise öğrencisi Elif Yılmaz ve Hatun Barca dere kenarında arkadaşları ile oynamaya başladı. Şakalaşan arkadaşlar dengelerini kaybedip suya duştu. Sudan çıkamayan iki kızı fark eden arkadaşları yardım istedi.

Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Dereye giren itfaiye ekipleri halatlar yardımı ile 2 kızın cansız bedenini çıkardı. Ardından ambulansa alınan Yılmaz ve Barca’nın cansız bedeni Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



