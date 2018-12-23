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2 milyon liralık mirası bitirip hırsızlık yapmaya başladı

Adana'da babasından 2 milyon lira miras alan Ziya Atalan, parasının tamamını bitirdi. Parasız kalınca hırsızlığa başlayan Atalan, yakalanarak hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 23.12.2018 - 14:02..
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Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde 15 Eylül günü, Vedat Dolakay Hal Kompleksi'ndeki kamyonetlerden 5 akü çalındı. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerinden şüphelinin, hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan Ziya Gökhan Atalan olduğunu saptadı.

2 MİLYON LİRA MİRAS KALMIŞTI

Aynı zamanda uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Atalan, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan Atalan, 2007 yılında ölen babası Ziya Atalan'ın arsalarının 2017 yılında yapılan satışından, kendisine 2 milyon lira miras kaldığını ifade etti.

Paranın bir bölümünü başka kişilere kaptırdığını, bir bölümüyle de uyuşturucu aldığını söyleyen Atalan, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

2 milyon liralık mirası bitirip hırsızlık yapmaya başladı

6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ALDI

Bir süre cezaevinden kalan Ziya Gökhan Atalan, 'şartlı tahliye' ile serbest bırakıldı. Ziya Gökhan Atalan, hırsızlık suçlamasıyla yargılandığı davalardan 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Hakkında yakalama kararı bulunan Atalan, gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Ziya Gökhan Atalan, adliyeye sevki sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Ziya Gökhan Atalay, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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