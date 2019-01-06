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2 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi

2 milyon TL’lik vurgun yapan çete, Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir ve Gaziantep’te yapılan operasyonla yakalandı. 12 kişi adliyeye sevk edildi.

İHA | 06.01.2019 - 11:52..
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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, yurt genelinde örgüt olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahısların tespit edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu çerçevede, özellikle yurt dışında yaşayıp Türkiye’deki banka hesaplarında yüklü miktarda lira ve döviz cinsinde parası bulunan ve uzun zaman hesabında işlem olmayan vatandaşların suç örgütü tarafından tespit edildikleri belirlendi.

2 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi

SAHTE KİMLİK İLE USULSÜZ TEBLİGAT

Çalışmada, kamu kurum ve kuruluşları ile çalışanlarının aracı kılınmasıyla örgüt üyeleri adına alacaklıymış gibi gösteren senetlerin düzenledikleri, sonrasında hiçbir şeyden haberi olmayan ve yurt dışında bulunup borçlu olarak gösterilen mağdurlar hakkında ülke içinde bulunuyormuş gibi sahte kimlik ile usulsüz tebligat yaptıkları tespit edildi.

Çetenin, İcra Dairelerinden mağdur şahısların hesaplarındaki paraları “haciz” koydurarak kendi hesaplarına aktardıkları, bu işlemleri de herhangi bir adli takibe takılmamak için Türkiye’nin farklı illerinde hareket ederek yaptıkları ortaya çıkarıldı. Çalışmada, suçtan elde edilen haksız kazancın organize suç örgütü içindeki şüpheliler arasında hiyerarşiye göre dağılımının yapıldığı tespit edildi.

2 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi

1 KİŞİ YURTDIŞINA KAÇTI

Organize suç örgütünün bu yöntemi kullanarak usulsüz icra takibi ve sahte belgelerle yurt dışında yaşayan 9 vatandaşı mağdur ettiği ve toplamda 5 milyon Türk Lirası’nın mağdurların hesaplarından çekmeye çalıştıklarını da belirleyen KOM polisi, soruşturmaya başlandığı andan itibaren bankalarda çekilmeye çalışılan 3 milyon Türk Lirası’nın çekilmesi engelledi. Soruşturma dosyasının başlangıç aşamasında ise 1 şahıs tutukladı, 1 zanlının da yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

3 Ekim’de Diyarbakır merkezli İzmir, İstanbul ve Gaziantep’te, “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “kamu kurum ve kuruluşlarını aracı kılarak nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından yapılan eş zamanlı operasyonlarda ise toplamda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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