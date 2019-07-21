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2 otobüsün arasında dalan motosikletli kaza yaptı

Şişli'de önündeki iki otobüsü geçmek için hız yapıp şerit değiştirirken kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı.

DHA | 21.07.2019 - 15:06..
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İstanbul Şişli'deki Büyükdere Caddesi'nde, Mecidiyeköy yönünde ilerleyen motosiklet sürücüsü önünde orta ve sol şeritte ilerleyen Halk otobüsü ve İETT otobüsünü geçmek için aralarına girdi.

İETT OTOBÜSÜNÜN YANINA DÜŞTÜ

Arkadan gelip şerit değiştiren motosikletli iki otobüsün arasında geçiş mesafesi kalmayınca frene bastı, bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli sol şeritte ilerleyen İETT otobüsünün yanına düştü.

2 otobüsün arasında dalan motosikletli kaza yaptı

İstanbul'da 2 otobüsün arasında dalan motosikletli kaza yaptı ViDEO

Otobüsün altında sürüklenen motosikletli acı içinde kıvranırken arkadan gelen bir motosikletli de kaza yapan motosiklete çarparak durabildi. Motosikletlinin otobüsün altında sürüklendiğini gören çevredekiler hemen yardıma koştu.

2 otobüsün arasında dalan motosikletli kaza yaptı

"TAM GAZ GELİYORDU"

Başındaki kaskı sayesinde ölümden kıl payı kurtulan yaralı, vatandaşlar tarafından yoldan alınıp kaldırıma taşındı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. İETT otobüsünün sürücüsü polise verdiği ifadesinde, "Motosikletli tam gaz geliyordu. Araya girdi, geçemedi frene bastı düştü. Hızla arkamdan geliyordu, ben kazayı fark ettim, durdum. Diğer otobüs yola devam etti, gitti." dediği öğrenildi.

2 otobüsün arasında dalan motosikletli kaza yaptı

2 otobüsün arasında dalan motosikletli kaza yaptı

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