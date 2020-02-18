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2 terörist daha ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları sonucu iki teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

AA | 18.02.2020 - 20:06..
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İçişleri Bakanlığı'na bağlı emniyet ve jandarma birimlerince yürütülen terör örgütü mensuplarının ikna edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 20 yıl önce bölücü terör örgütü PKK'ya katılan H.K'nın teslim olması için jandarma ikna çalışması yürüttü.

H.K, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının destek verdiği operasyonla Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

"KİMSE GENÇLİĞİNİ ÖRGÜTE VERMESİN"

Terör örgütü mensubu H.K'nin ilk ifadesinde, yıllar önce yurt dışından örgüte katıldığını belirterek, "Teslim olmak en doğrusuydu, kimse gençliğini örgüte vermesin." dedi.

16 YIL ÖNCE KATILMIŞ

Van Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) şube müdürlükleri ise terör örgütü mensubu Ç.O'nun iknasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan Ç.O'nun 2004'te terör örgütüne katıldığı tespit edildi.

TESLİM OLANLARIN SAYISI 38 OLDU

Böylece bu yıl ikna edilerek teslim olanların sayısı 38'e yükseldi.

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