Gizli kamerayla üniversite öğrencilerini izledi

Bartın'da, aile sağlığı merkezinde aile hekimi olarak görev yapan 50 yaşındaki Dr. K.Ü., hazırladığı düzenekle yan daireye yeni taşınan 2 kız üniversite öğrencisinin tuvalet penceresinden içeriye gizli kamera yerleştirdi.

evinin yan dairesinde oturan ve üniversitede okuyan 2 kız öğrenciyi gizli kamera ile görüntülediği iddiasıyla gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden K.Ü., serbest bırakılırken, Sağlık Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

ÖĞRENCİLER KAMERAYI FARK ETTİ, DOKTOR GÖZALTINA ALINDI

Yan dairede bulunan kız öğrencilerden biri, tuvaletteki kamerayı fark ederek, durumu polise haber verdi. Polis ekipleri, doktor K.Ü.'yü gözaltına alırken, evde bulunan kamera ve bilgisayara ise el koyulduğu öğrenildi.





SERBEST BIRAKILDI

Doktor K.Ü.’nün karakoldaki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilirken, savcılıkta ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Doktor K.Ü.’nün olayın ardından izne ayrıldığı belirtilirken, Bartın Sağlık Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.