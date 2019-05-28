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2 yaşındaki çocuk 5. kattan düşüp hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 6 katlı apartmanın 5. Katından düşen 2 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA | 28.05.2019 - 03:46..
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Olay, Kepez Mahallesi Uyuyan Güzel Sokak üzerinde ki 6 katlı apartmanda meydana geldi.

5'İNCİ KATTAN DÜŞTÜ

İddiaya göre anne S.Ç. mutfakta iken 2 yaşındaki Ali Ç. ise 5 katın penceresinden sarkarak beton zemine düştü. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuğu Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Acil Polikliniği’ne getirdi.

Ali Ç. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ailenin 3 çocuğundan biri olan Ali Ç.’nin ölümü aileyi yasa boğdu.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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