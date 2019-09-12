Çocuğunu aracın camından alırken boğuldu

1 İETT'nin yeni genel müdürü Hamdi Alper Kolukısa oldu Yeni yapılan atamalara bugün bir yenisi daha eklendi. Buna göre, İETT Genel Müdürlüğü'ne Hamdi Alper Kolukısa atandı.

2 TCMB rezervleri 101 milyar 852 milyon dolara yükseldi Merkez Bankası tarafından yayınlanan Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre Merkez Bankası'nın rezervleri, geçen hafta 347 milyon dolar artarak 101 milyar 852 milyon dolara ulaştı.

3 Dışişleri, 24 büyükelçiyi yeni görevlerine atadı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı ülkelere atanan büyükelçileri arayarak yeni görev yerlerini tebliğ etti.

4 Woman Talks kapsamında 8 kadın ile Varlığında Yokluğunda Kadın Bu yıl üçüncüsü düzenlenen, 8 kadının bir araya gelip başarı öyküsünü paylaştığı “Woman Talks” kapsamında, Yazar Prof. Dr. Hayriyem Zeynep Altan da, “Varlığında Yokluğunda Kadın” kitabını tanıttı.

5 Yunanistan'a kaçmak isteyen göçmenler tellerde yakalandı Edirne'de sınırdaki tellerin üzerinden atlayan göçmenleri askerler yakalayarak l Jandarma Komutanlığı'na teslim etti.

6 Tunceli'de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı Ovacık ilçesinde otomobil, Cem Akbayır yönetimindeki plakalı otomobil, Koyungölü köyü mevkisinde devrildi. Kaza sonrası 1 kişi yaşamını kaybederken 4 kişi de yaralandı.