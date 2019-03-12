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2 yaşındaki kız bir kova suda boğuldu

Annesi mutfakta yemek yaptığı sırada salonda bulunan ve içerisinde bir karış su bulunan kovaya düşen 2 yaşındaki çocuk boğularak can verdi.

İHA | 12.03.2019 - 11:27..
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Bursa'da 2 yaşındaki Elmar Dahil, annesi Fatma Dahil'in mutfakta çalıştığı sırada, salondaki su dolu temizlik kovasına düştü. Kızının kovaya düştüğünü fark etmeyen anne, yarım saat sonra küçük Elmar’ı su dolu kovanın içinde hareketsiz buldu.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kızını hareketsiz bir şekilde kovadan çıkaran anne feryat etmeye başladı. Fatma Dahil'in sesini duyarak eve koşan komşuları, küçük çocuğun üzerini değiştirirken sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Elmar Dahil’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

2 yaşındaki kız bir kova suda boğuldu

"DÜŞTÜĞÜNÜ FARK ETMEDİM"

Olayla ilgili polis ekiplerine de ihbar yapıldı. İhbarın ardından harekete geçen ekipler, hastanede ailenin ifadesini aldı. Küçük kızın annesi Fatma Dahil, olayı anlatırken “Ben mutfakta çalışıyordum. Kovanın içinde temizlik için su vardı. Kızım suyun içine düşmüş. Ben bulduğumda cenin pozisyonunda kovanın içinde hareketsiz yatıyordu. Hemen kızı kovadan çıkarıp komşularıma seslendim. Çocuğumun düştüğünü fark etmedim” dedi.

2 yaşındaki kız bir kova suda boğuldu

İNCELEME BAŞLATILDI

Hastanedeki ifadelerin ardından olay yerinde de inceleme yapıldı. Anne Fatma Dahil, ekipler evde inceleme yaparken kızının battaniyesine sarılarak gözyaşı döktü. Komşuların da ifadesini alan ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

2 yaşındaki kız bir kova suda boğuldu

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