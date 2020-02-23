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2 yıldır aranan FETÖ'nün talebe sorumlusu yakalandı

2 yıldır aranan FETÖ'nün Adıyaman bölge talebe sorumlusu kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 23.02.2020 - 18:53..
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2017 yılında Adıyaman’da yapılan operasyonlar sonucunda FETÖ'nün Adımayan büyük bölge talebe sorumlusu H.G. yakalanamamıştı.

2 YIL SONUNDA YAKALANDI

H.G., İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalar sonucunda yaklaşık 2 yılın ardından Adana’da yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanarak gözaltına alınan H.G., Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorguya çekildi. Bylock kullanıcısı olduğu ve 27 ayrı kişinin ifadelerinde ismi geçen ve aynı zamanda askeri mahrem imamı olarak yakalanarak tutuklanan M.G’nin eşi olduğu öğrenilen H.G., Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan H.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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