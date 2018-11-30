2 YPG'li terörist İstanbul'da yakalandı

1 Sokak ortasında kadına şiddet İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kadın, bir erkek tarafından tekme tokat dövüldü.

2 CNN, Filistin'i destekleyen yorumcuyu kovdu ABD’nin CNN televizyon kanalı, Birleşmiş Milletler’de Filistin üzerine yaptığı bir konuşma sonrası yorumcusu Marc Lamont Hill’in görevine son verdi.

3 Huntington nedir En belirgin belirtileri kol, bacak, gövde ve yüz kaslarının ani ve istemsiz kasılması olan Huntington hastalığı, beyin ve sinir sistemini etkiliyor. Hastalık ölümle sonuçlanabiliyor.

4 Sarıyer'de 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü Sarıyer'de yoğun yağış sebebiyle 5 katlı binanın istinat duvarı çökmesi sonucu bir evde hasar oluştu. Zarar gören evin sahibi, "ben CHP'ye gönül vermiştim, kimse ilgilenmedi" dedi.

5 Norm kadroda YÖK'ten üniversitelere yetki devri Yükseköğretim Kurulu, asgari kadro ve bunun iki katına kadar kadro kullanma yetkisini üniversitelere devretti.

6 Perran Kutman kimdir 80’lerin Sabayat’ı, 90’ların Perihan Abla’sı, 2000’lerin Afet Hoca’sı, komedinin kadın isimlerinden Perran Kutman’ın hayat hikayesidir.