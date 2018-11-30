taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.1735
Euro
5.8871
Altın
1223.45
Borsa
95022.33
Gram Altın
203.48

2 YPG'li terörist İstanbul'da yakalandı

Yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG’li 2 terörist İstanbul’da yakalandı.

İHA | 30.11.2018 - 11:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG üyesi 2 teröristin Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON

YPG/PYD üyelerinin İstanbul’a geldiğini tespit eden emniyet güçleri, yapılan çalışmaların ardından 26 Kasım’da örgüt üyelerinin saklandıkları adreslere şafak vakti operasyon düzenledi. Gözaltına alınan PYD/YPG üyeleri, polisteki sorgularının ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 YPG’li, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Örgüt üyelerinin, Suriye'de PYD/YPG içinde silahlı faaliyet yürüttüklerini kabul ettikleri ileri sürüldü.

2 YPG'li terörist İstanbul'da yakalandı VİDEO


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yalova'da deprem

Yalova'da deprem

239
Başkan Erdoğan'la tanışmak isteyen Arjantinli kadın

Başkan Erdoğan'la tanışmak isteyen Arjantinli kadın

53
Şenol Güneş: İyi niyetli olunca Allah da yardım ediyor

Şenol Güneş: İyi niyetli olunca Allah da yardım ediyor

49
TSK’da Ardışık Arama Sistemi kullanan 300 kişi bulundu

TSK’da Ardışık Arama Sistemi kullanan 300 kişi bulundu

31
2019'da zam oranları belli oldu

2019'da zam oranları belli oldu

404
Hatay Belediye Başkanı Suriyelilerin gitmesini istiyor

Hatay Belediye Başkanı Suriyelilerin gitmesini istiyor

320
Bolu Dağı'nda kar

Bolu Dağı'nda kar

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir