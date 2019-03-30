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20 ayrı suçtan aranan zanlı tatile giderken yakalandı

Eskişehir’de ’kasten adam öldürmek’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 20 ayrı suçtan aranan şüpheli şahıs, Mersin ve Eskişehir polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyona takıldı.

İHA | 30.03.2019 - 11:43..
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2009 yılında K.C.’nin silahla öldürülmeye teşebbüs olayına karışan ve hakkında 7 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Tuncay A.’nın (35) yakalanması için çalışma başlatıldı.

TATİLE GİDİYORDU, POLİS YAKALADI

Polis ekipleri tarafından aranan Tuncay A.’nın kiralık bir araçla tatil amacıyla Akdeniz bölgesine gittiği öğrenildi. Bunun üzerine Mersin ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Tuncay A. üzerinde taşıdığı sahte kimlikle Mersin’de yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şahsın emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

20 ayrı suçtan aranan zanlı tatile giderken yakalandı

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