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20 bin dolarlık kaliforniyum maddesiyle yakalandı

Adana'da Suriyeli uyruklu bir kişi, dünyanın en pahalı maddelerinden biri olan ve altın aramada da kullanılan 'kaliforniyum' adlı kimyasal maddeyi satmak isterken yakalandı.

DHA | 13.04.2019 - 01:43..
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Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bir kır düğünü tesislerinde çalışmaya başlayan Suriye uyruklu 'Abdulkerim' isimli kişi, iddiaya göre çalışma arkadaşlarına kısa sürede zengin olacağını söylemeye başladı.

Çalışanların dikkatini çeken Suriyeli, polise gelen ihbarla elindeki kan tüpleri içerisindeki 'kaliforniyum' adlı maddeyi satmaya çalışırken yakalandı.

20 bin dolarlık kaliforniyum maddesiyle yakalandı

MADDE İNCELEMEDE

Piyasa değeri 20 bin dolar olduğu belirtilen uluslararası dolaşımı yasaklanmış ve radyolojik tehlikesi olan maddeyle ilgili, Adana AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü, olay yerine Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) aracı ile 6 kişilik ekip gönderdi. Ekipler, 'kaliforniyum' maddesini incelenmeye başlandı.

20 bin dolarlık kaliforniyum maddesiyle yakalandı

KALİFORNİYUM NEDİR?

Kaliforniyum maddesi, 98 atom numarasına ve Cf sembolüne sahip radyoaktif metalik bir kimyasal elementtir. 1950 yılının Şubat ayında ilk kez Kaliforniya Üniversitesi'ndeki laboratuvarda küriyumun alfa parçacıkları (helyum iyonları) ile bombardıman edilmesiyle üretilmiştir. Normal basınç altında biri 900 °C'nin üstünde ve diğeri 900 °C'nin altında olmak üzere iki farklı kristal yapıda bulunan kaliforniyum maddesi, oda sıcaklığında hava ile temas ettiğinde yavaşça matlaşmaktadır.

20 bin dolarlık kaliforniyum maddesiyle yakalandı

DOĞAL YOLLARLA ELDE EDİLEMİYOR

Periyodik tabloda aktinitler serisinde bulunan kaliforniyum, yeryüzünde bilindiği kadarıyla doğal bir şekilde elde edilememektedir. Fakat çeşitli nükleosentezlerin meydana gelmesi nedeniyle uranyum cevherlerinde birkaç dakikalığına da varlığını sürdürmektedir.

20 bin dolarlık kaliforniyum maddesiyle yakalandı

KALİFORNİYUM NE İŞE YARAR?

Kaliforniyum, nükleer araştırmalarda fisyon parçacıkları kaynağı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca nötron kaynağı olarak, petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında ve altın ya da gümüş araştırma çalışmalarında da kullanılan bir elementtir.

20 bin dolarlık kaliforniyum maddesiyle yakalandı

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