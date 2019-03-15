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20 bin lira dolandırılan genç intihara kalkıştı

Adana'da arkadaşı tarafından dolandırıldığını ileri süren bir kişi evinde kafasına pompalı tüfeği dayayarak kendini öldürmeye kalktı.

DHA | 15.03.2019 - 09:16..
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Borç verdiği arkadaşı tarafından kandırıldığını düşünen şahsı polis ve ailesi ikna ederken, annesi gözyaşlarına boğuldu.

VERDİĞİ PARAYI GERİ ALAMAYINCA BUNALIMA GİRDİ

Seyhan B. adlı kişi, mağdur olduğunu söyleyen arkadaşına 20 bin lira borç para verdi. Ancak bu parayı bir türlü alamadı. Bir özel şirkette işçi olarak çalışan Seyhan B. bu nedenle bunalıma girdi. Seyhan B. evinde pompalı tüfeği başına dayayarak intihar girişiminde bulundu.

20 bin lira dolandırılan genç intihara kalkıştı


ZOR İKNA ETTİLER

Aile hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Seyhan ilçesi, Hanedan Mahallesi'ne gelen polis şahsı ikna etmeye çalıştı. Seyhan B.'nin ailesi de onu ikna etmeye çalıştı. Genç, yaklaşık 20 dakika boyunca başına dayadığı pompalı tüfekle bekledi.

20 bin lira dolandırılan genç intihara kalkıştı

EVDE İKİ ADET POMPALI BULUNDU

Seyhan B. polis ve ailesi tarafından güçlükle ikna edildi. Daha sonra ambulansa götürülen Seyhan B'nin annesi gözyaşlarına boğuldu. Genç daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken evden iki pompalı tüfek çıktı.

20 bin lira dolandırılan genç intihara kalkıştı

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