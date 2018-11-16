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20 bin sözleşmeli öğretmen için branşlar açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından 20 bin öğretmen alımı için yayımlanması beklenen branş dağılımı erişime açıldı.

Haber Merkezi | 16.11.2018 - 15:53..
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20 bin sözleşmeli öğretmen için branşlar açıklandı

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından ön bilgisi verilen 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için branş dağılımı dışında sözlü mülakat tarihleri de belli oldu.

ERİŞİME AÇILDI

Sözleşmeli öğretmen branş bazında kontenjan dağılımı bugün bakanlık tarafından öğretmen adaylarının erişimine açıldı.

Türkiye çapında Milli Eğitim Bakanlığı okullarında bulunan açık pozisyonlara yapılacak olan öğretmen alımı için hangi branşta kaç öğretmenin istihdam edileceği öğrenilebilecek.

İşte, bakanlığın yayımladığı öğretmen alımı kontenjanları ve branş dağılımı hakkında bazı bilgiler...

20 bin sözleşmeli öğretmen için branşlar açıklandı

20 bin sözleşmeli öğretmen için branşlar açıklandı

EN FAZLA KONTENJAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE

Ataması yapılacak 20 bin öğretmen için branşlara göre dağılım belli oldu. Buna göre en fazla atama 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğinde olacak. Bu branşı 2 bin 38 ile İngilizce ve 1.910 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği takip ediyor.

ATAMASI EN ÇOK YAPILACAK BRANŞLAR

20 bin sözleşmeli öğretmen için branşlar açıklandı

BAŞVURULAR 19 KASIM'DA BAŞLIYOR

Sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular 19-23 Kasım’da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Aralık’ta ilan edilecek, sözlü sınavlar 10-31 Aralık’ta yapılacak. Sonuçların ilanı 15 Ocak, tercihlerin alınması 28 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında olacak.

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