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20 bin Suriyeli bayram tatili için ülkesine gitti

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı bu sabah itibariyle 20 bine aşarken, sınır hattında yoğunluk sürüyor.

İHA | 03.08.2019 - 10:32..
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Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis'e gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı için Kilis Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra verilen randevu gününde ülkelerine geçiyor.

Suriyeli göçmenler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus, El Bab ve diğer şehirlerine gidiyor.

20 bin Suriyeli bayram tatili için ülkesine gitti

TEMİZLENEN BÖLGELERE GİDİYORLAR

Terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ ile Esad rejiminin saldırıları sonucu güvenli liman olarak gördükleri Türkiye’ye kaçarak sığınan Suriyeliler, Özgür Suriye Ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile terörden temizlenen bölgelere gidiyor.

20 bin Suriyeli bayram tatili için ülkesine gitti

GİDENLERİN SAYISI 20 BİNİ GEÇTİ

Bugün sabah itibariyle ülkesine geçen Suriyelilerin sayısı 20 bine ulaştı. Aşırı sıcaklar vatan özlemini engellemiyor. Yurdun dört bir tarafından Kilis’e gelen Suriyeliler, 40 dereceye yaklaşan sıcak havaya ve zorlu şartlara rağmen ülkelerine gidiyor.

20 bin Suriyeli bayram tatili için ülkesine gitti

SON GÜN 9 AĞUSTOS

Suriyeliler, Kurban Bayramı için ülkelerine giderken yanlarında yakınlarına hediyeler de götürüyor. Suriyelilerin ülkelerine kurban bayramı için gidişleri 9 Ağustos 2019 tarihinde kadar devam edeceği bildirildi.

20 bin Suriyeli bayram tatili için ülkesine gitti

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