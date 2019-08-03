20 bin Suriyeli bayram tatili için ülkesine gitti

Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis'e gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı için Kilis Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra verilen randevu gününde ülkelerine geçiyor.

Suriyeli göçmenler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus, El Bab ve diğer şehirlerine gidiyor.

TEMİZLENEN BÖLGELERE GİDİYORLAR

Terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ ile Esad rejiminin saldırıları sonucu güvenli liman olarak gördükleri Türkiye’ye kaçarak sığınan Suriyeliler, Özgür Suriye Ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile terörden temizlenen bölgelere gidiyor.

GİDENLERİN SAYISI 20 BİNİ GEÇTİ

Bugün sabah itibariyle ülkesine geçen Suriyelilerin sayısı 20 bine ulaştı. Aşırı sıcaklar vatan özlemini engellemiyor. Yurdun dört bir tarafından Kilis’e gelen Suriyeliler, 40 dereceye yaklaşan sıcak havaya ve zorlu şartlara rağmen ülkelerine gidiyor.

SON GÜN 9 AĞUSTOS

Suriyeliler, Kurban Bayramı için ülkelerine giderken yanlarında yakınlarına hediyeler de götürüyor. Suriyelilerin ülkelerine kurban bayramı için gidişleri 9 Ağustos 2019 tarihinde kadar devam edeceği bildirildi.