taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.46715
Euro
6.2016
Altın
1302.29
Borsa
102469.56
Gram Altın
229.083

20 Filistinli İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

AA | 14.03.2019 - 10:46..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

eatıord

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre; Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 15, Gazze Şeridi sınırını aşarak İsrail tarafına geçtikleri gerekçesiyle de 5 Filistinli gözaltına alındı. Açıklamada, Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

ÇEŞİTLİ İDDİALARLA GÖZALTI

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları, günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

TUTUKLULUK SÜRESİ 5 YILA KADAR UZAYABİLİYOR

Filistin resmi kaynaklarına göre; İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'i çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor. İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla, Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC'nin İstanbul ilçeleri seçim tahmini

ORC'nin İstanbul ilçeleri seçim tahmini

85
Yeni satın aldığı otomobiliyle kaza yaptı

Yeni satın aldığı otomobiliyle kaza yaptı

44
Lüks aracın sürücüsü taksiye çarptı, kaçtı

Lüks aracın sürücüsü taksiye çarptı, kaçtı

104
Liverpool Almanya'da çeyrek finale yükseldi

Liverpool Almanya'da çeyrek finale yükseldi

11
ABD: Suriye'nin kuzeyine operasyona sıcak bakmıyoruz

ABD: Suriye'nin kuzeyine operasyona sıcak bakmıyoruz

45
Kuzey Kore'de seçim sonucu

Kuzey Kore'de seçim sonucu

40
Adriana Lima ile Metin Hara buluştu

Adriana Lima ile Metin Hara buluştu

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir