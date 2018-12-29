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20 gün önce eşini kaybeden kadın yangından kaçarken öldü

İzmir'de yalnız yaşadığı evinde çıkan yangından kaçmak isterken, elektrik direğinden merdivenlere sarkan kabloya takılarak düşen Ömriye Kayacıoğlu, yaşamını yitirdi.

DHA | 29.12.2018 - 18:42..
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Ödemiş'in Gölcük Mahallesi'nde bulunan, Ömriye Kayacıoğlu'na ait 2 katlı yığma taş evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, yalnız yaşayan Kayacıoğlu, panikle dışarı kaçmak istedi. Ancak bahçeye çıkan medivenlere, elektrik direğinden sarkan kabloya takılarak, düştü. Kayacıoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında ev tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.

OTOPSİ YAPILACAK

Jandarma ve savcı ise Ömriye Kayacıoğlu'nun cansız bedeninde inceleme yaptı.  Eşarbı ve hırkası ile kollarında yanık olduğu tespit edilen Ömriye Kayacıoğlu'nun, alevleri söndürmeye çalıştığı başaramayınca da can havliyle dışarı kaçmak istediği belirlendi. Kayacıoğlu'nun kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak.

OĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Eşini 20 gün önce kaybeden Ömriye Kayacıoğlu'nun oğlu Tevfik Kayacıoğlu, yangın söndürme çalışmalarını yaşlı gözlerle izleyip, "Annemiz gitti" diye feryat etti.
20 gün önce eşini kaybeden kadın yangından kaçarken öldü

20 gün önce eşini kaybeden kadın yangından kaçarken öldü

20 gün önce eşini kaybeden kadın yangından kaçarken öldü

20 gün önce eşini kaybeden kadın yangından kaçarken öldü

20 gün önce eşini kaybeden kadın yangından kaçarken öldü
20 gün önce eşini kaybeden kadın yangından kaçarken öldü

20 gün önce eşini kaybeden kadın yangından kaçarken öldü

20 gün önce eşini kaybeden kadın yangından kaçarken öldü

20 gün önce eşini kaybeden kadın yangından kaçarken öldü

20 gün önce eşini kaybeden kadın yangından kaçarken öldü

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