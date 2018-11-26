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20 günlük eşini aldattı, paraları da çalıp kaçtı

Kendisini Sibel olarak tanıtan kadın, evlendiği adamı aldattı. Üstüne üstlük bir de parasını çalarak sevgilisiyle kayıplara karıştı.

Haber Merkezi | 26.11.2018 - 10:28..
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Oğuz Aykut Dinler, tanıştığı ve kendisini 28 yaşında Sibel Arslan olarak tanıtan kadına aşık oldu ve kısa sürede evlendi.

SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE PARALARI ALARAK KAÇTI

Henüz 20 günlük evli olan genç adam, karısını başka bir adamla kendi yataklarında görünce şaşırdı. Kendisini Sibel olarak tanıtan kadın, düğünde takılan takılar ve paraları da alarak sevgilisiyle birlikte ortadan kayboldu.

20 günlük karısını sevgilisiyle bastı İZLE

SÖYLEDİĞİ BİRÇOK ŞEY YALAN ÇIKTI

Yaşadığı bu olayla birlikte gerçekleri araştıran adam, karısının aslında 28 yaşında olmadığını ve 4 çocuğu olduğunu ve kadının çocuklarını da yatılı olarak okuttuğunu öğrendi.

20 günlük eşini aldattı, paraları da çalıp kaçtı

"İLAÇ KULLANIYORDU BIRAKTIM"

Ekiplerin ulaştığı kadın verdiği röportajda Dinler'i aldatmadığını belirterek, "Evlendim baktım ilaç kullanıyor. Raporu var ben de onu terk ettim." diye konuştu.

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