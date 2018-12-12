Menfezin altındaki EYP vatandaşın ihbarıyla imha edildi

1 Nene Hatun heykelindeki 24 yıllık hata düzeltildi Sol elinde tüfek ve sırtında bebek ile anıtlaştırılan Nene Hatun heykelindeki tüfek yerine tarihte olduğu gibi balta konuldu, sırtındaki bebek ise kaldırılmadı.

2 Kılıçdaroğlu işçilere sokak çağrısı yaptı Bütün meydanların dolması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sokağa çıkmayan işçi, işçi değildir" dedi.

3 Cemil Meriç kimdir Okuma aşkıyla yanıp tutuşan, fikirleri yılları, yolları aşan yazar Cemil Meriç’in hayat hikayesidir…

4 Turist garantisini duyan tesisler fiyatlara zam yaptı Türkiye'ye gelen turistlerle ilgili 2018 yılına ait rekor veriler ve 2019'a dair daha yüksek tahminler nedeniyle Güney'de ve Ege'deki turistik tesisler fiyatlarına zam yapmaya başladı.

5 Yandex, Türkiye ve İsrail'deki askeri gizli tesisleri ifşa etti Rus arama motorunun harita servisinin, buzlama tekniği ile Türkiye ve İsrail'deki bir dizi askeri tesisin yerini ifşa ettiği belirtildi.

6 Loris Karius Ece Sükan'a kafayı taktı Loris Karius, Ece Sükan uğruna tenisçi oldu.