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20 metrelik yolda yarım saatte 2 ceza yedi

Antalya'da girişi olmayan yoldan yarım saat içinde hem motosikleti hem kamyonetiyle geçen sürücüye iki kez ceza kesildi.

İHA | 26.11.2019 - 13:00..
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Eski Sanayi Sitesi’nde 699 Sokak’tan Gazi Bulvarı yan yola bağlanmak için kullanılan yaklaşık 20 metre uzunluğundaki yolun bulvar çıkış yönüne karşılıklı 'girişi olmayan yol’ levhası koyuldu.

ONLARCA SÜRÜCÜ CEZA YEDİ

Yıllardır bu yolu kullanarak, kısa yoldan bulvara çıkan esnaf ise alışkanlıklarının kurbanı oldu. Sabah saatlerinde yapılan trafik uygulamasında, onlarca sürücüye trafik kuralı ihlalinden 108 TL para cezası uygulandı.

20 metrelik yolda yarım saatte 2 ceza yedi

YASAK VE CEZAYA RAĞMEN GEÇTİLER

Esnaf yıllardır kullandıkları yolun yeniden düzenleme yapılarak geliş yönünün yanı sıra gidişe de serbest olmasını istedi. Yasak ve ceza yazılmasına rağmen yüzlerce aracın, hatalı yönden bulvara çıkış yapmaya devam ettiği görüldü.

20 metrelik yolda yarım saatte 2 ceza yedi

YARIM SAATTE İKİ KEZ CEZA YEDİ

Sanayi sitesi esnafı mobilyacı Ercan Aybar, saat 10.00 ile 10.30 arasına biri motosikleti, biri kamyoneti olmak üzere iki trafik cezası yediğini söyledi. Aybar, “Levha var ama başka alternatifimiz yok. En kısa yolumuz burası. Ama herkes geçmeye devam ediyor. Esnaf olarak mustaribim. Yarım saat arayla iki ceza yedim. Cezamı da şans eseri e devlet üzerinden öğrendim. 2 ceza bedeli 216 TL.” dedi.

20 metrelik yolda yarım saatte 2 ceza yedi

"ALTERNATİF YOL YOK"

Levha olmasına rağmen her türlü sürücünün yolu kullanmaya devam ettiğini kaydeden Ercan Aybar, “Alternatif olmadığı insanlar kullanıyor. İki levha koydular, her şeyi bitirdiler. O gün 100’e yakın kişi ceza yedi. O yolun genişletilmesini ya da alternatifinin verilmesini istiyoruz. 2 cezanın üzerine geçmez oldum.” diye konuştu.

20 metrelik yolda yarım saatte 2 ceza yedi

"TABELA RENGİNDEN DOLAYI KARIŞTIRIYORUZ"

Aynı gün ceza yiyenlerden esnaf Koray Selimoğlu, “Sabah ceza yedim, şimdi yine dönecektim aklıma ceza yediğim geldi. Tekrar ceza yememek için dolaşıp geleceğim. Normalde buradan geçmek önceden beri serbestti. Levhalar yeni dikilmiş sanırım. İnşallah düzeltilir. Yıllardır geçiş serbest olunca, insanlar alışık durumda. Tabela sabah dikkatimi çekmedi. Petrol istasyonunda tabelası kırmızı olunca insanlar karıştırıyor sanırım. 108 lira ceza yedim, gidip ödeyeceğim.” dedi.

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