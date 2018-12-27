20 Ocak'ta kanlı ay tutulması gerçekleşecek

Yeni yıl, muhteşem bir gökyüzü olayına tanıklık etmemizi sağlayacak. 20 Ocak gecesi kanlı ay tutulması gerçekleşecek ve Dünya'nın gölgesine giren Ay, kırmızı renkte görünecek. Dünya, Ay ve Güneş'in aynı hizada bulunacağı kanlı Ay tutulması, en net olarak Kuzey ve Güney Amerika'dan izlenebilecek.

Ülkemizden de bir kısmının gözlemlenebileceği kanlı Ay tutulmasının, toplam 3 buçuk saat sürmesi bekleniyor.

Yeni yılın kanlı ay tutulması, tam tutulma şeklinde olacak. 26 Mayıs 2021'e kadar, başka tam Ay tutulması gerçekleşmeyecek.

20 Ocak'taki kanlı Ay tutulmasından sonraki ilk Ay tutulması ise 2019'un temmuz ayında gerçekleşecek, fakat bu tutulma kanlı değil normal Ay tutulması olacak.