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20 takla atan genç arabaya üzüldü

Bursa’da eve giderken direksiyon hakimiyetini kaybeden bir genç, otomobili ile 20 takla attı. Yanındaki arkadaşı ile burnu kanamadan araçtan çıkan genç, hurdaya dönen araç için hüngür hüngür ağladı.

İHA | 30.10.2019 - 10:58..
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20 takla atan genç arabaya üzüldü

Gece saatlerinde arkadaşları ile birlikte gezen 19 yaşındaki Burak S., eve dönmek isterken virajı alamayınca direksiyon hakimiyetini kaybederek, Bursa Büyükşehir Stadı yakınlarında otomobili ile birlikte 20 takla attı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri tarafından çıkartılan Burak S. ve Kağan K.’nın kazadan yara almadan kurtuldu.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

İşte asıl ilginç anlar, bu dakikalardan sonra yaşandı. 20 takla atarak araçtan burnu bile kanamadan çıkmayı başaran sürücü Burak S.'nin anne ve babası olay yerine geldi. Onları gören 19 yaşındaki genç, hüngür hüngür ağlamaya başladı.

20 takla atan genç arabaya üzüldü ViDEO

"ARABA GİTTİ YA"

Annesine sarılıp omzunda ağlan genç, “Araba gitti ya, araba pert oldu. Şu arabanın haline bak ya. Babamı çağırmayın, ne zorluklarla aldığı arabayı hurdaya çevirdim.” diye konuştu.

20 takla atan genç arabaya üzüldü

İKİ MOTOSİKLETLİ SÜRÜCÜ DE KAZA YAPTI

Öte yandan kaza yerinden geçen iki motosikletli genç, kırılan cam parçalarının üzerinden geçerken direksiyon hakimiyetini kaybederek motordan düştü. Yaralanan iki genç de Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

20 takla atan genç arabaya üzüldü

20 takla atan genç arabaya üzüldü

20 takla atan genç arabaya üzüldü

20 takla atan genç arabaya üzüldü

20 takla atan genç arabaya üzüldü

20 takla atan genç arabaya üzüldü

20 takla atan genç arabaya üzüldü

20 takla atan genç arabaya üzüldü

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