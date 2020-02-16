'Girişimcilik' eğitimi ile açtığı iş yerinde 9 ülkeye ihracat yapıyor

Kaçırdığı gole kendisi bile inanmadı

1 Bakım yapan adam, kafasını yaktı Pakistan'da bir kuaföre giden adam, bakımı abartınca yandı.

2 Milli radarda sona yaklaşıldı Türkiye'nin ilk sivil havacılık amaçlı yaklaşım radar sistemi Milli Gözetim Radarı, Gaziantep Havalimanı'na kuruldu, test aşamasının ardından hizmete başlayacak.

3 Hakurk'ta 8 terörist öldürüldü Aralarında Harun Kod adlı saldırı ve sabotaj birim sorumlusunun da bulunduğu 8 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

4 20 traktör ile evlenme teklifi Kayseri'de bir çiftçi, kız arkadaşına 'Benimle evlenir misin?' cümlesindeki her harf ile soru işaretinin üzerinde bulunduğu 20 traktör ile evlilik teklifinde bulundu.

5 NBA'de, All Star yarışmasının kazanları belli oldu 2020 NBA All-Star organizasyonunda yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmalarını Bam Adebayo, Buddy Hield ve Derrick Jones Jr kazandı.

6 Hakim karşısına çıkan katilin savunması şaşırttı Bursa'da sobasını satmak için eve çağırdığı hurdacıyı çıkan kavgada başına soba kapağıyla vurup öldüren zanlı, "Bana cinsel içerikli mesaj verdiğini hissettim ve sinirlendim." dedi.