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20 traktör ile evlenme teklifi

Kayseri'de bir çiftçi, kız arkadaşına 'Benimle evlenir misin?' cümlesindeki her harf ile soru işaretinin üzerinde bulunduğu 20 traktör ile evlilik teklifinde bulundu.

DHA | 16.02.2020 - 11:34..
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çiftilik yapan 25 yaşındaki Ahmet Sönmez, uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Ayşe Durmuşoğlu'na (18) sürpriz evlilik teklifi yaptı.

TRAKTÖRLERİ ALIP GELDİ

Sönmez, çiftçi arkadaşlarının yardımıyla 'Benimle evlenir misin?' cümlesindeki her harfin üzerinde bulunduğu toplam 20 traktör ile kız arkadaşının yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi'ne geldi.

Sönmez, daha sonra kız arkadaşını dışarı çağırdı.

20 traktör ile evlenme teklifi

"EVET" DEDİ

Ayşe Durmuşoğlu'nun alana geldiği sırada, yan yana duran 20 traktörün aynı anda farları yakıldı. Meşalelerin de yakıldığı sürpriz evlenme teklifinde Ayşe Durmuşoğlu, diz çökerek, evlilik teklifi eden Ahmet Sönmez'e 'evet' yanıtını verdi.

20 traktör ile evlenme teklifi

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