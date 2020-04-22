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20 yaş altı pazar çalışanı polisten kaçamadı

Esenyurt'ta pazar alanında koronavirüs tedbirlerini denetleyen polis ekiplerini gören 20 yaş altındaki genç, tezgahın altına saklanmaya çalıştı.

İHA |
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20 yaş altı pazar çalışanı polisten kaçamadı

İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası çarşı ve pazarlarda polis ekipleri tarafından, sosyal mesafe ve maske konusunda uygulamalar yoğunlaştırıldı.

İstanbul Esenyurt'ta bulunan kapalı pazar alanı da polis ve Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri tarafından denetlendi.

Vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulunularak, pazardaki yoğunluk azaltıldı. Pazarda 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara dikkat edildi.

20 yaş altı pazar çalışanı polisten kaçamadı VİDEO

TEZGAH ALTINA GİZLENDİ

Denetim sırasında 20 yaş altında iki pazar çalışanı da görüldü. Polisi görünce pazar çalışanlarından birisi, tezgahın altına saklanmaya çalıştı. Polise yeni geldiklerini söyleyen iki genç uyarılarak, bir daha ki sefere işlem yapılacağı belirtilerek pazardan evlerine gönderildi.

20 yaş altı pazar çalışanı polisten kaçamadı

20 yaş altı pazar çalışanı polisten kaçamadı

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