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20 yaşındaki genç babasını silahla vurarak öldürdü

Balıkesir'de köpeğini dövdüğü oğlu tarafından silahla vurulan kişi yaşamını yitirirken, eşi sinir krizleri geçirdi.

AA | 12.01.2020 - 14:48..
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Balıkesir'in Edremit ilçesi Abdi İpekçi Caddesi'nde bir apartmandaki evlerinde Batuhan S. (20) ile babası Ali S. (40) arasında tartışma çıktı.

EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Evde bulunan pompalı tüfeği alan Batuhan S., mutfakta kahvaltı yapan babasına iki al ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, başından vurulan Ali S.'nin öldüğünü belirledi. Ali S.'nin eşi Sevgi S. ise sinir krizi geçirdi.

20 yaşındaki genç babasını silahla vurarak öldürdü

KÖPEĞİ DÖVDÜĞÜ İÇİN ATEŞ ETTİ

Akçay polis merkezine giderek teslim olan Batuhan S.'nin ilk ifadesinde, sık sık aralarında tartışma yaşanan babasının olay öncesi kendisine ait köpeği dövdüğünü ve bunun üzerine kavga ettiklerini, evdeki tüfek ile mutfakta oturduğu sırada ona ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

20 yaşındaki genç babasını silahla vurarak öldürdü

Ali S.'nin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

20 yaşındaki genç babasını silahla vurarak öldürdü

20 yaşındaki genç babasını silahla vurarak öldürdü

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