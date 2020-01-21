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20 yaşındaki genç kız ağzıyla çizdiği resimleri satıyor

Afganistan'da el ve ayakları felçli Rubaba Muhammedi, ağzıyla kullandığı fırça ve kalemle çizdiği resimleri satarak ailesine destek oluyor.

AA | 21.01.2020 - 12:42..
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Afganistan'nın başkenti Kabil'de yaşayan, doğuştan eli ve ayakları felçli olan 20 yaşındaki Rubaba Muhammedi, küçükken televizyonda gördüğü gülden etkilenerek resim yapmaya başladı.

AĞZIYLA RESİM ÇİZİYOR

Rubaba Muhammedi, hiçbir eğitim almadan çocukluğundan bu yana 250 tablo yaptı. Genç kız, ağzıyla kullandığı fırça ve kalemle çizdiği resimleri satarak ailesinin geçimini sağlıyor.

20 yaşındaki genç kız ağzıyla çizdiği resimleri satıyor

''ENGELLİLERİN DE BULUNDUĞU 25 KİŞİYE RESİM DERSİ VERİYORUM''

Bu sanatı çok sevdiğini söyleyen Muhammedi, "Dördü kız olmak üzere altı kardeşiz. Küçüklüğümden beri hiçbir eğitim almadan resim yapıyorum. Bana ders veren kimse olmadı, evde kendim çalışarak bir şeyler yapmaya çalıştım. Televizyonda gördüğüm bir gülden etkilenerek resim yapmaya başladım. Şu anda evimde aralarında benim gibi engellilerin de bulunduğu yaklaşık 25 kişiye resim dersi veriyorum." diye konuştu.

20 yaşındaki genç kız ağzıyla çizdiği resimleri satıyor

SANATINI TÜRKİYE'DE İCRA ETMEK İSTİYOR

En büyük hayalinin Türkiye'de sergi açmak olduğunu belirten Rubaba Muhammedi, "Türkiye'de Mersin'e gelmiştim. Türkiye'yi çok seviyorum, oraya yerleşmek ve resim sergisi açmak en büyük hayalim. Bu zamana kadar 250 civarında resim yaptım. Resimlerimi satarak ailemin geçimini sağlıyorum. 15 Temmuz'u anlatan bir resim yapmıştım. Bunu Erdoğan'a vermeyi çok istedim. Kendi devlet başkanımıza teslim ettim, o da bana resmi Erdoğan'a teslim edeceğine dair söz verdi. Resim yapmayı çok seviyorum. Felçli olmam benim için bir engel değil. Benim durumumda olan kişiler asla umudunu kaybetmesin, çabalayarak başaramayacakları hiçbir iş yok. Türkiye de hem sanata hem de sanatçıya çok önem veriyor. Bu yüzden imkanım olursa resimlerimi Türkiye'de yapmak istiyorum." dedi.

20 yaşındaki genç kız ağzıyla çizdiği resimleri satıyor

20 yaşındaki genç kız ağzıyla çizdiği resimleri satıyor

20 yaşındaki genç kız ağzıyla çizdiği resimleri satıyor

20 yaşındaki genç kız ağzıyla çizdiği resimleri satıyor

20 yaşındaki genç kız ağzıyla çizdiği resimleri satıyor

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