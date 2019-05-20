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20 yıl cezası bulunan firari intihar etti

Adana'da bir iş yerinin bekçisini rehin alarak polise teslim olmayan ve sonrasında intihar eden firarinin, kimliği henüz tespit edilemedi.

DHA | 20.05.2019 - 15:42..
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Adana'nın Seyhan ilçesindeki Yeşiloba Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde egzoz satan iş yerine gelen kimliği belirsiz bir kişi, kapı önünde oturan bekçi Ali Çilesiz'in başına elindeki tabancayı dayayarak, "Beni sakla." dedi.

BEKÇİYİ REHİN ALDI

Bekçi ile birlikte içeri giren şüpheli, "Beni saklayacaksın. Yirmi yıl hapis cezam var. Sabah gideceğim." dedi. Şüpheli, konuşmanın ardından uykuya daldı. Şüphelinin uyumasını fırsat bilen bekçi Ali Çilesiz, iş yerinden çıkarak elektrikli kepengi kapattı ve polise haber verdi.

20 yıl cezası bulunan firari intihar etti

"TEKRAR CEZAEVİNE DÖNMEM" DEDİ

Olay yerine gelen polisin 'Teslim ol' çağrısı ile uyanan şüpheli, "Ben tekrar cezaevine dönemem. İçeri girmeyin." diye yanıt verdi. Bunun üzerine adrese sevk edilen özel harekat polisleri, operasyon başlattı. İçeriye flaş ve sis bombası atan özel harekat polisleri, megafonla 'Elindeki tabancayı bırak. Teslim ol. Sana zarar vermeyeceğiz' anonsu yaptı. Polisler yanıt alamayınca da operasyon başlattı.

20 yıl cezası bulunan firari intihar etti

İNTİHAR ETTİ

İçeri giren polisler, şüpheliyi, elindeki tabancayı başına ateşleyerek intihar etmiş halde buldu. Şüphelinin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kimliğinin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bekçi Ali Çilesiz de ifadesine başvurulmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

20 yıl cezası bulunan firari intihar etti

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

20 yıl cezası bulunan firari intihar etti

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