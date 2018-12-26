20 yıllık eşini çekiçle dövüp bıçaklayarak öldürdü

Yüreğir ilçesi, Serinevler Mahallesi 3914 sokaktaki evde 2 çocuk babası Harun Ç., sabah saatlerinde komşularının yanına gelerek 20 yıldır evli olduğu Sevda Ç.’yi öldürdüğünü söyledi.

KOMŞULAR OLAYI İHBAR ETTİ

Komşular hemen polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, Harun Ç.’yi gözaltına alıp evi kontrol etti, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖNCE ÇEKİÇLE DÖVDÜ SONRA BIÇAKLADI

Yapılan incelemede, Harun Ç.’nin eşini çekiçle kafasına ve yüzüne vurup, bıçakla da vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi. Bunun üzerine zanlı, polis merkezine götürülerek sorguya alındı.

Harun Ç.'nin ailesinin gece akrabalarına gittiği, 5 yaşındaki çocukları H.Ç.’nin bu akrabasının yanında kaldığı, 18 yaşındaki A.Ç. isimli çocuklarının da İstanbul’da olduğu öğrenildi.

CİNAYETİN SEBEBİ SORGULANIYOR

Polis, zanlıyı sorgulayarak olayın nedeninin çözmeye çalışıyor. Öldürülen kadının cesedi ise incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aileden ise geriye birlikte çektirdikleri fotoğraflar kaldı.