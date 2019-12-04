20 yıllık eşini yakan Samsunlu adam adliyeye sevk edildi

Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde inşaat işçisi S.K., evlerinde tartıştığı 20 yıllık eşi 1 çocuk annesi 54 yaşındaki D.K.'yi darbederek yere yatırıp sobanın üzerinde bulunan çaydanlıktaki kaynar suyu üzerine dökerek yaktı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Öfkeli koca ise kaçarak kayıplara karıştı. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan koca S.K., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcıya ifade verdikten sonra adli kontrol altına alınması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.K., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcının talimatıyla bugün tekrar polis tarafından gözaltına alınan S.K., yeniden Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.