Yurt genelinde hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Bölgelere bakıldığında; Marmara’nın güney ve batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas, Bartın, Zonguldak, Ordu, Giresun, Erzurum, Kars, Ardahan ve Düzce çevreleri ile Sakarya ve Kocaeli’nin güney kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da ise havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

5 günlük haritalı hava raporu:



