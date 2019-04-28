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Yurt genelinde hava durumu

İstanbul'da kısa süreli bir yağışın ardından tekrar güneşli günlere dönülmesi bekleniyor.

AA | 28.04.2019 - 11:09..
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Bölgelere bakıldığında; Marmara’nın güney ve batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Sivas, Bartın, Zonguldak, Ordu, Giresun, Erzurum, Kars, Ardahan ve Düzce çevreleri ile Sakarya ve Kocaeli’nin güney kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da ise havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

5 günlük haritalı hava raporu:

Yurt genelinde hava durumu

Yurt genelinde hava durumu

Yurt genelinde hava durumu

Yurt genelinde hava durumu

Yurt genelinde hava durumu

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