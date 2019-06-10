20. yüzyıla damgasını vurmuş 20 roman

Böyle listeleri çok seviyorum, eksiklerini görüyor insan. Okumadığı kitapları fark edip elindeki biter bitmez ne okuyacağı kaygısına çözüm buluyor. Giderek klasikleşen kitapları okumuş olmak özellikle edebi sohbetler için pek önemli. Bugünün listesinde Columbia Üniversite bünyesinde bulunan Columbia Publishing Course’nin 21 Haziran 1998’de sıraladığı, 20. Yüzyıla damga vurmuş 20 kitap var.
Bakalım listede kaç eksiğimiz var…
MUHTEŞEM GATSBY
Muhteşem Gatsby yalnızca Fitzgerald'ın en parlak yapıtı değil, aynı zamanda 20. Yüzyıl Amerikan edebiyatının en iyi romanlarından biridir. Kahramanı Jay Gatsby'nin Long Island'da bir malikânede sürdürdüğü debdebeli yaşam tarzı, "Caz Çağı" olarak bilinen 1920'li yılları bütün coşkusu, aşırılıkları, şiddeti ve çöküşüyle yansıtır.
Muhteşem Gatsby
F. Scott Fitzgerald
Çev.: Fadime Kahya
İş Bankası Kültür Yay.
S.: 184
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ÇAVDAR TARLASINDA ÇOCUKLAR
Çavdar Tarlasında Çocuklar, Salinger'ın tek romanı. Ergenlik çağının içinde, yetişkin dünyanın düzenine karşı isyankar bir çocuğun, bir Noel öncesi başına gelenler... Bu sürecin bir psikiyatri kliniğinde noktalanışı. Holden Caulfield'in masumiyet arayışının iç burkucu romanı. Belki de Salinger'ın...
Çavdar Tarlasında Çocuklar
J.D. Salinger
Çev.: Coşkun Yerli
Yapı Kredi Yay.
S.: 200
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GAZAP ÜZÜMLERİ
Tüm dünyayı etkileyen “Büyük Buhran” döneminde, tarımın kapitalistleşmesi ve krizler yüzünden yoksullaşan ve mülksüzleşen yığınların ayakta kalma mücadelesinin anlatıldığı bu destansı romanda Steinbeck, açlık, sefalet ve zorbalık yüzünden evlerini terk edip yollara düşmek zorunda kalan binlerce işçi ailesinden birine odaklanıyor. Boşa çıkan umutların, hüzne dönüşen sevinçlerin arasında insanlığın direncini ve onurunu çarpıcı bir dille anlatan, kapitalizmi iliklerine kadar eleştiren Gazap Üzümleri, 20. yüzyılın en önemli eserlerinden biridir.
Gazap Üzümleri
John Steinbeck
Çev.: Belkıs Dişbudak
Sel Yay.
S.: 556
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BÜLBÜLÜ ÖLDÜRMEK
1960 yılında yayımlandığından bu yana bütün edebiyatseverlerin gönlünde özel bir yer edinen, Pulitzer ödüllü Bülbülü Öldürmek Amerika’nın güneyinde yaşanan ırkçılığı ve eşitsizliği bir çocuk kahramanın, Scout Finch’in gözünden anlatıyor.
Bülbülü Öldürmek
Harper Lee
Çev.: Ülker İnce
Sel Yay.
S.: 355
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RENKLERDEN MORU
Alice Walker’a 1983 yılında Pulitzer Ödülü kazandıran Renklerden Moru, her biri birbirinden dirençli kadınların yanı sıra, kendi ezilmişliklerinin acısını kadınlardan çıkaran erkeklerin hikâyesiyle de zenginleşen bir roman.
Renklerden Moru
Alice Walker
Çev.: Senem Karagözoğlu, Aytaç Özgören
Doğan Kitap
S.: 288
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ULYSSES
Joyce, 1904'te Nora Barnacle adında bir genç kadınla tanışmıştı. Nora Barnacle ile 1931'de, evliliğe karşı olmasına rağmen, kızının ısrarları üzerine evlendi.Ulysses, Joyce'un kendi anlatımıyla Nora Barnacle'ı sevdiğini anladığı gün olan 16 Haziran 1904 günü Dublin'de geçer. Romanın asıl kahramanı bir bakıma Dublin kentidir...
Ulysses
James Joyce
Çev.: Nevzat Erkmen
Yapı Kredi Yay.
S.: 844
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SEVİLEN
Kölelik cehennemine içeriden bir gözle bakan Sevilen, çocuklarıyla birlikte kölelikten kaçan bir kadının özgürlük savaşını anlatıyor. Acı ve güzelliği yan yana getiren şiirsel diliyle Toni Morrison'a Pulitzer Ödülü'nü kazandıran Sevilen, büyülü atmosferi ve doğaüstü detaylarıyla fazlasıyla sahici bir masal…
Sevilen
Toni Morrison
Çev.: Püren Özgören
Sel Yay.
S.: 352
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SİNEKLERİN TANRISI
"Sineklerin Tanrısı", günümüzde bir atom savaşı sırasında, ıssız bir adaya düşen bir avuç okul çocuğunun, geldikleri dünyanın bütün uygar törelerinden uzaklaşarak, insan yaradılışının temelindeki korkunç bir gerçeği ortaya koymalarını dile getirir.
Sineklerin Tanrısı
William Golding
Çev. Mina Urgan
İş Bankası Kültür Yay.
S.: 262
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1984
Roman, II. Dünya Savaşı’ndan sonra oluşan totaliter rejimlere ağır bir eleştiri niteliğindedir ve romandaki alegoriler ve semboller bu totaliter devletleri işaret etmektedir...
Çev.: Celal Üster
Can Yay.
S.: 352
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SES VE ÖFKE
Yüzyılın klasikleri arasına girmiş bir roman. Ses ve Öfke. Faulkner'ın, kendine özgü yoğun dili ve kurgusuyla, yaşananları, düşünülenleri, yayılan ya da sıkışan duyguları tüm bir atmosfer içinde vermekteki ustalığını doyasıya gösteren bir roman.
Yapı Kredi Yay.
S.: 304
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LOLITA
Lolita'yı okumaya karar verdiğinde, lütfen onun son derece ahlaki bir kitap olduğunu unutma. (Vladimir Nabokov - Edmund Wilson'a Bir Mektubundan)
Lolita
Vladmir Nabokov
Çev.: Fatih Özgüven
İletişim Yay.
S.: 364
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FARELER VE İNSANLAR
Fareler ve İnsanlar, birbirine zıt karakterdeki iki mevsimlik tarım işçisinin, zeki George Milton ve onun güçlü kuvvetli ama akli dengesi bozuk yoldaşı Lennie Small'un öyküsünü anlatır. Küçük bir toprak satın alıp insanca bir hayat yaşamanın hayalini kuran bu ikilinin öyküsünde dostluk ve dayanışma duygusu önemli bir yer tutar...
Fareler ve İnsanlar
John Steinbeck
Çev.: Ayşe Ece
Sel Yay.
S.: 128
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CHARLOTTE'UN SEVGİ AĞI
Ahırın tavanında, Charlotte'un ağının üzerinde sözcükler vardı. Bu sözcükler, domuz Wilbur ve Wilbur'u çok seven Fern'in duygularını anlatıyorlar...
Charlotte’un Sevgi Ağı
E.B. White
Beyaz Balina Yay.
S.: 174
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SANATÇININ BİR GENÇ ADAM OLARAK PORTRESİ
James Joyce'un yarı otobiyografik bu romanı, genç Stephen Dedalus'un bir sanatçı olabilme arzusuyla, hayal gücünü boğan ve yaratıcılığını sindiren kiliseye, okula ve topluma başkaldırışını anlatıyor. Joyce'un İrlanda'da geçen çocukluk ve gençlik yıllarından esinlenerek kaleme aldığı bu anlatı, sanatçının bağımsızlığını ilan etmesi için ailevi, kültürel ve milli değerlerini sorgulamasını ele alıyor...
Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi
James Joyce
Çev.: Murat Belge
İletişim Yay.
S.: 339
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MADDE 22
Yayınlandığı günden beri Amerikan edebiyatının köşe taşlarından biri olarak görülen Madde 22, tarihin de en çok ilgi gören, en sıradışı kitaplarından biri. Edebiyatta kara mizahın doruk noktası.
Madde 22
Joseph Heller
Çev.: Niran Elçi
İthaki Yay.
S.: 680
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CESUR YENİ DÜNYA
"Cesur Yeni Dünya"nın önemi yalnızca ardılları için bir standart oluşturması ve karamsar bir gelecek tasarımının güçlü betimlemesiyle değil, aynı zamanda 'birey yok edilse de süren macerasının' sağlam bir üslupta anlatılmasıyla da ilgili. Huxley, yapıtını ütopa geleneğinin kuru anlatımının dışına çıkarıp 'iyi edebiyat' kategorisine yükseltiyor...
Cesur Yeni Dünya
Aldous Huxley
Çev.: Ümit Tosun
İthaki Yay.
S.: 349
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HAYVAN ÇİFTLİĞİ
Eser, alegorik açıdan zengin bir eserdir ve Sovyetler Birliği, Nazi Almanyası gibi totaliter rejimleri mizahî bir dille eleştirmektedir. Hayvan Çiftliği, özet olarak Stalinizmi yerden yere vururken Sovyetler’in kuruluşundan bu yana gerçekleşen olayları hicveder...
Çev.: Celal Üster
Can Yay.
S.: 160
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GÜNEŞ DE DOĞAR
Güneş de Doğar'daki kişiler, savaş sonrası değer yargıları yiten, değişen yaşamları üç aşağı beş yukarı birbirine benzeyen insanlardır. Romanın baş kişileriyse, bu çöküntüyü olanca derinliğiyle yaşarlar. Hemingway yaşamı, ister av, ister savaş alanında, isterse arenada, nerede olursa olsun düş kırıklıklarıyla dolu bir savaş gibi algılar. Yaşadıklarına gözlemlerini de katınca, herbiri ötekinden güzel, inandırıcı ve dünyanın dört bir yanındaki okuyucuya seslenen dev yapıtlar ortaya çıkarır...
Güneş de Doğar
Ernest Hemingway
Çev.: Orhan Azizoğlu
Bilgi Yay.
S.: 247
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DÖŞEĞİMDE ÖLÜRKEN
Ölüm döşeğinde olan Addie, kırk mil uzaklıktaki Jefferson mezarlığına, ailesinin yanına gömülmeyi vasiyet eder. Addie'nin tabutunu bir katır arabasına yükleyen Bundren ailesi, sıcakla ve sellerle boğuşacakları uzun bir yolculuğa çıkar. Döşeğimde Ölürken, on beş farklı anlatıcının ağzından anlatılan elli dokuz bölümden oluşur. Ailenin öfke, üzüntü, endişe ve tutku dolu serüveni karakterlerin zihninden geçen akışın ritmiyle birleşir...
Çev.: Murat Belge
İletişim Yay.
S.: 222
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SİLAHLARA VEDA
Romanda, sıcak savaşın ortasında iki genç insan hem kendi sevgi dolu dünyalarında, hem de savaşın her şeyi yerle bir eden acımasız dünyasında yaşarlar; bütün zorlukları aşarlar sevgileriyle. Bir yanda insanı yok eden savaş, bir yanda insanı insan yapan sevgi... Yaşama sevinci... Bu çelişkili yaşam içinde bu iki insanı çeke sürükleye götüren olaylar... Romanı en güzel savaş romanlarından biri yapan bir sonuç...
Silahlara Veda
Ernest Hemingway
Bilgi Yay.
S.: 296
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Damla Karakuş
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