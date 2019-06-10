20. yüzyıla damgasını vurmuş 20 roman

Böyle listeleri çok seviyorum, eksiklerini görüyor insan. Okumadığı kitapları fark edip elindeki biter bitmez ne okuyacağı kaygısına çözüm buluyor. Giderek klasikleşen kitapları okumuş olmak özellikle edebi sohbetler için pek önemli. Bugünün listesinde Columbia Üniversite bünyesinde bulunan Columbia Publishing Course’nin 21 Haziran 1998’de sıraladığı, 20. Yüzyıla damga vurmuş 20 kitap var.

Bakalım listede kaç eksiğimiz var…

MUHTEŞEM GATSBY

Muhteşem Gatsby yalnızca Fitzgerald'ın en parlak yapıtı değil, aynı zamanda 20. Yüzyıl Amerikan edebiyatının en iyi romanlarından biridir. Kahramanı Jay Gatsby'nin Long Island'da bir malikânede sürdürdüğü debdebeli yaşam tarzı, "Caz Çağı" olarak bilinen 1920'li yılları bütün coşkusu, aşırılıkları, şiddeti ve çöküşüyle yansıtır.

Muhteşem Gatsby



F. Scott Fitzgerald

Çev.: Fadime Kahya

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 184

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ÇAVDAR TARLASINDA ÇOCUKLAR

Çavdar Tarlasında Çocuklar, Salinger'ın tek romanı. Ergenlik çağının içinde, yetişkin dünyanın düzenine karşı isyankar bir çocuğun, bir Noel öncesi başına gelenler... Bu sürecin bir psikiyatri kliniğinde noktalanışı. Holden Caulfield'in masumiyet arayışının iç burkucu romanı. Belki de Salinger'ın...

Çavdar Tarlasında Çocuklar

J.D. Salinger

Çev.: Coşkun Yerli

Yapı Kredi Yay.

S.: 200

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GAZAP ÜZÜMLERİ

Tüm dünyayı etkileyen “Büyük Buhran” döneminde, tarımın kapitalistleşmesi ve krizler yüzünden yoksullaşan ve mülksüzleşen yığınların ayakta kalma mücadelesinin anlatıldığı bu destansı romanda Steinbeck, açlık, sefalet ve zorbalık yüzünden evlerini terk edip yollara düşmek zorunda kalan binlerce işçi ailesinden birine odaklanıyor. Boşa çıkan umutların, hüzne dönüşen sevinçlerin arasında insanlığın direncini ve onurunu çarpıcı bir dille anlatan, kapitalizmi iliklerine kadar eleştiren Gazap Üzümleri, 20. yüzyılın en önemli eserlerinden biridir.

Gazap Üzümleri

John Steinbeck

Çev.: Belkıs Dişbudak

Sel Yay.

S.: 556

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BÜLBÜLÜ ÖLDÜRMEK

1960 yılında yayımlandığından bu yana bütün edebiyatseverlerin gönlünde özel bir yer edinen, Pulitzer ödüllü Bülbülü Öldürmek Amerika’nın güneyinde yaşanan ırkçılığı ve eşitsizliği bir çocuk kahramanın, Scout Finch’in gözünden anlatıyor.

Bülbülü Öldürmek

Harper Lee

Çev.: Ülker İnce

Sel Yay.

S.: 355

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RENKLERDEN MORU

Alice Walker’a 1983 yılında Pulitzer Ödülü kazandıran Renklerden Moru, her biri birbirinden dirençli kadınların yanı sıra, kendi ezilmişliklerinin acısını kadınlardan çıkaran erkeklerin hikâyesiyle de zenginleşen bir roman.

Renklerden Moru

Alice Walker

Çev.: Senem Karagözoğlu, Aytaç Özgören

Doğan Kitap

S.: 288

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ULYSSES

Joyce, 1904'te Nora Barnacle adında bir genç kadınla tanışmıştı. Nora Barnacle ile 1931'de, evliliğe karşı olmasına rağmen, kızının ısrarları üzerine evlendi.Ulysses, Joyce'un kendi anlatımıyla Nora Barnacle'ı sevdiğini anladığı gün olan 16 Haziran 1904 günü Dublin'de geçer. Romanın asıl kahramanı bir bakıma Dublin kentidir...

Ulysses

James Joyce

Çev.: Nevzat Erkmen

Yapı Kredi Yay.

S.: 844

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SEVİLEN

Kölelik cehennemine içeriden bir gözle bakan Sevilen, çocuklarıyla birlikte kölelikten kaçan bir kadının özgürlük savaşını anlatıyor. Acı ve güzelliği yan yana getiren şiirsel diliyle Toni Morrison'a Pulitzer Ödülü'nü kazandıran Sevilen, büyülü atmosferi ve doğaüstü detaylarıyla fazlasıyla sahici bir masal…



Sevilen

Toni Morrison

Çev.: Püren Özgören

Sel Yay.

S.: 352

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SİNEKLERİN TANRISI

"Sineklerin Tanrısı", günümüzde bir atom savaşı sırasında, ıssız bir adaya düşen bir avuç okul çocuğunun, geldikleri dünyanın bütün uygar törelerinden uzaklaşarak, insan yaradılışının temelindeki korkunç bir gerçeği ortaya koymalarını dile getirir.



Sineklerin Tanrısı

William Golding

Çev. Mina Urgan

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 262

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1984

Roman, II. Dünya Savaşı’ndan sonra oluşan totaliter rejimlere ağır bir eleştiri niteliğindedir ve romandaki alegoriler ve semboller bu totaliter devletleri işaret etmektedir...

1984

George Orwell

Çev.: Celal Üster

Can Yay.

S.: 352

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SES VE ÖFKE

Yüzyılın klasikleri arasına girmiş bir roman. Ses ve Öfke. Faulkner'ın, kendine özgü yoğun dili ve kurgusuyla, yaşananları, düşünülenleri, yayılan ya da sıkışan duyguları tüm bir atmosfer içinde vermekteki ustalığını doyasıya gösteren bir roman.

Ses ve Öfke

William Faulkner

Yapı Kredi Yay.

S.: 304

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LOLITA

Lolita'yı okumaya karar verdiğinde, lütfen onun son derece ahlaki bir kitap olduğunu unutma. (Vladimir Nabokov - Edmund Wilson'a Bir Mektubundan)



Lolita

Vladmir Nabokov

Çev.: Fatih Özgüven

İletişim Yay.

S.: 364

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FARELER VE İNSANLAR

Fareler ve İnsanlar, birbirine zıt karakterdeki iki mevsimlik tarım işçisinin, zeki George Milton ve onun güçlü kuvvetli ama akli dengesi bozuk yoldaşı Lennie Small'un öyküsünü anlatır. Küçük bir toprak satın alıp insanca bir hayat yaşamanın hayalini kuran bu ikilinin öyküsünde dostluk ve dayanışma duygusu önemli bir yer tutar...

Fareler ve İnsanlar

John Steinbeck

Çev.: Ayşe Ece

Sel Yay.

S.: 128

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CHARLOTTE'UN SEVGİ AĞI

Ahırın tavanında, Charlotte'un ağının üzerinde sözcükler vardı. Bu sözcükler, domuz Wilbur ve Wilbur'u çok seven Fern'in duygularını anlatıyorlar...

Charlotte’un Sevgi Ağı

E.B. White

Beyaz Balina Yay.

S.: 174

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SANATÇININ BİR GENÇ ADAM OLARAK PORTRESİ

James Joyce'un yarı otobiyografik bu romanı, genç Stephen Dedalus'un bir sanatçı olabilme arzusuyla, hayal gücünü boğan ve yaratıcılığını sindiren kiliseye, okula ve topluma başkaldırışını anlatıyor. Joyce'un İrlanda'da geçen çocukluk ve gençlik yıllarından esinlenerek kaleme aldığı bu anlatı, sanatçının bağımsızlığını ilan etmesi için ailevi, kültürel ve milli değerlerini sorgulamasını ele alıyor...

Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi

James Joyce

Çev.: Murat Belge

İletişim Yay.

S.: 339

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MADDE 22

Yayınlandığı günden beri Amerikan edebiyatının köşe taşlarından biri olarak görülen Madde 22, tarihin de en çok ilgi gören, en sıradışı kitaplarından biri. Edebiyatta kara mizahın doruk noktası.

Madde 22

Joseph Heller

Çev.: Niran Elçi

İthaki Yay.

S.: 680

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CESUR YENİ DÜNYA

"Cesur Yeni Dünya"nın önemi yalnızca ardılları için bir standart oluşturması ve karamsar bir gelecek tasarımının güçlü betimlemesiyle değil, aynı zamanda 'birey yok edilse de süren macerasının' sağlam bir üslupta anlatılmasıyla da ilgili. Huxley, yapıtını ütopa geleneğinin kuru anlatımının dışına çıkarıp 'iyi edebiyat' kategorisine yükseltiyor...

Cesur Yeni Dünya

Aldous Huxley

Çev.: Ümit Tosun

İthaki Yay.

S.: 349

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HAYVAN ÇİFTLİĞİ

Eser, alegorik açıdan zengin bir eserdir ve Sovyetler Birliği, Nazi Almanyası gibi totaliter rejimleri mizahî bir dille eleştirmektedir. Hayvan Çiftliği, özet olarak Stalinizmi yerden yere vururken Sovyetler’in kuruluşundan bu yana gerçekleşen olayları hicveder...

Hayvan Çiftliği

George Orwell

Çev.: Celal Üster

Can Yay.

S.: 160

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GÜNEŞ DE DOĞAR

Güneş de Doğar'daki kişiler, savaş sonrası değer yargıları yiten, değişen yaşamları üç aşağı beş yukarı birbirine benzeyen insanlardır. Romanın baş kişileriyse, bu çöküntüyü olanca derinliğiyle yaşarlar. Hemingway yaşamı, ister av, ister savaş alanında, isterse arenada, nerede olursa olsun düş kırıklıklarıyla dolu bir savaş gibi algılar. Yaşadıklarına gözlemlerini de katınca, herbiri ötekinden güzel, inandırıcı ve dünyanın dört bir yanındaki okuyucuya seslenen dev yapıtlar ortaya çıkarır...

Güneş de Doğar

Ernest Hemingway

Çev.: Orhan Azizoğlu

Bilgi Yay.

S.: 247

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DÖŞEĞİMDE ÖLÜRKEN

Ölüm döşeğinde olan Addie, kırk mil uzaklıktaki Jefferson mezarlığına, ailesinin yanına gömülmeyi vasiyet eder. Addie'nin tabutunu bir katır arabasına yükleyen Bundren ailesi, sıcakla ve sellerle boğuşacakları uzun bir yolculuğa çıkar. Döşeğimde Ölürken, on beş farklı anlatıcının ağzından anlatılan elli dokuz bölümden oluşur. Ailenin öfke, üzüntü, endişe ve tutku dolu serüveni karakterlerin zihninden geçen akışın ritmiyle birleşir...

Döşeğimde Ölürken

William Faulkner

Çev.: Murat Belge

İletişim Yay.

S.: 222

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SİLAHLARA VEDA

Romanda, sıcak savaşın ortasında iki genç insan hem kendi sevgi dolu dünyalarında, hem de savaşın her şeyi yerle bir eden acımasız dünyasında yaşarlar; bütün zorlukları aşarlar sevgileriyle. Bir yanda insanı yok eden savaş, bir yanda insanı insan yapan sevgi... Yaşama sevinci... Bu çelişkili yaşam içinde bu iki insanı çeke sürükleye götüren olaylar... Romanı en güzel savaş romanlarından biri yapan bir sonuç...



Silahlara Veda

Ernest Hemingway

Bilgi Yay.

S.: 296

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Damla Karakuş

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