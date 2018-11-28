20. yüzyılı sarsan adamların komşu çıkması

Avusturya'nın Viyana şehri tarih boyu çok önemli olaylar yaşamış fakat 1913 yılı gerçekten enteresan. Bir şey yaşandığından değil, sadece aynı anda birçok önemli ismin orada bulunmasından dolayı. Viyana'da farklı zamanlarda daha birçok önemli şahsiyet yaşamış, ya da yolları Viyana'dan geçmiştir fakat 1913 yılında daha sonra dünyanın kaderini değiştiren bu kadar kişinin aynı anda orda olması fazlasıyla tesadüf değil mi? 20. yüzyıla damga vurmuş 5 isme ev sahipliği yapmış şehrin gizeminden bahsedeceğim biraz. Belki birisinin kağıt parası bir şekilde döne dolaşa ötekinin cebine girmiştir, kim bilir...

KRAKOW’DAN GELEN BİR KAÇAK

Ocak 1913’te, Krakow’dan gelen bir trende, pasaportunda Stavros Papadopoulos ismi yazan bu beş adamdan biri Viyana’nın Kuzey Terminali’ne ayak bastı. Bu, köylü görünümlü ve bir köylü gibi bıyığı olan esmer tenli adamın elinde alelade tahta bir bavul vardı. “Bir masanın başında oturuyordum” diye yazmıştı; yıllar sonra, tanışmaya gelen o adamı, “ Kapı aniden bir vuruşla açıldı ve tanımadığım bir adam içeri girmişti” “Kısa... Zayıf... grimsi, kahverengi, çiçekbozuğu cildi olan o adamın gözlerinde dostluktan başka bir şey görememiştim.”





BİR BAŞKA KAÇAK, BİR ENTELEKTÜEL

Bu satırları yazan ünlü, Rus entelektüeli ve Pravda Gazetesi’nin editörü Lev Troçki. Bahsettiği köylü görünümlü, bıyıklı ve çiçek bozuğu cildi olan Stavros Papadopoulos isimli adam ise gerçekte arkadaşları tarafından Koba olarak bilinen Josef Stalin’di. Troçki ve Stalin, 20. yüzyıla yön veren ve 1913 yılında Viyana’da bulunmuş bir dizi adamdan sadece ikisiydi.

BERGGASSE’DE YAZIHANESİ OLAN ADAM

Troçki ve Stalin'in o yıl orada olmasının diğerlerinden görece farklı sebepleri vardı. Bu iki devrimci Viyana’da kaçak yaşıyordu. Fakat Sigmund Freud’un bu şehirde yerleşik bir hayatı vardı. Takipçileri tarafından insan zihninin sırlarını ortaya çıkaran büyük bir psikanalist olarak hatırlanan Freud, o yıl şehrin Berggasse denilen bölgesinde yaşıyor ve çalışıyordu.

OTOMOBİL FABRİKASINDA BİR İŞÇİ

Sonraları Yugoslavya’nın büyük lideri Mareşal Tito olarak ünlenen genç Josip Broz; o yıl Viyana’nın Güneyinde, Wiener Neustadt adlı bir kasabada, Daimler Otomobil Fabrikasında biraz para kazanmak ve güzel vakit geçirmek için çalışıyordu.

DÜŞKÜNLER EVİNDE KALAN ÇAKMA RESSAM

Son olarak; Avusturya’nın Kuzey-Batısından gelen ve Viyana Akademisi’nde güzel sanatlar okumayı hayal eden fakat iki kere reddedilen Adolf Hitler de o yıl oradaydı. Danube yakınlarında, Meldermannstrasse’de bir düşkünler evinde kiracıydı.

ÇOK BÜYÜK TESADÜF

Viyana küçük şehir. Bu beş adamın karşılaşmamaları mümkün değil. Kim bilir belki sokaklarda denk geldiler ya da aynı tramvay durağında beklediler ya da aynı çorbacıda çorba içtiler. Hitler, elinde yemek tepsisi, ağır adımlarla yer ararken masanın birinde oturan keçi sakallı gözlüklü Troçki'ye “Boş mu bu sandalye?” diye sormuştur ve “Nein” cevabını almıştır. Ardından pos bıyığıyla Stalin gelir ve oturur o masaya. “Kim bu ya?” diye sorar Troçki'ye. “Kendi halinde biri işte, resimleri var ” der Troçki. Bunun üzerine de Stalin “Tamam, otur yemeğini ye!" demiştir. Benzeri birçok değişik senaryonun yaşanmış olabilir, denk gelmemiş olma ihtimalleri yok...