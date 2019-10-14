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200 bebek ve çocuğu taciz etti, cezaevinde öldürüldü

Malezya'da 200 kadar bebek ve çocuğa cinsel istismarda bulunmak suçundan İngiltere'de 22 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan İngiliz pedofil cezaevinde ölü bulundu.

AA | 14.10.2019 - 23:21..
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Richard Huckle adlı 33 yaşındaki mahkumun York'taki Dull Sutton Hapishanesi'nde maket bıçağıyla öldürüldüğü belirtiliyor.

BEBEKLERİ VE ÇOCUKLARI TACİZ ETTİ

18 yaşında fotoğrafçı olarak gittiği Malezya'da yoksul Hristiyan ailelerin çocuklarına gönüllü olarak İngilizce dersleri veren Huckle'ın, yaşları altı ay ile 12 arasında değişen çocukları taciz ettiği ve bunların görüntülerini internette paylaştığı ortaya çıkmıştı.

200 bebek ve çocuğu taciz etti, cezaevinde öldürüldü

2014'TE İLNGİLTERE'YE DÖNDÜĞÜNDE YAKALANDI

Huckle, 2014 yılında İngiltere'ye dönüşünde, Avustralya istihbarat örgütünden gelen bir ihbar üzerine Gatwick Havaalanı'nda gözaltına alınmıştı.

Richard Huckle, duruşmada 71 çocuğa tacizde bulunduğunu kabul etti. Ancak daha sonra bu sayının çok daha fazla olduğu belirlendi.

Mahkeme kayıtlarına göre Huckle'ın bilgisayarında tacizlere ilişkin 20 bin'den fazla fotoğraf ve video bulundu.

Huckle'ın gözaltına alınmadan önce çocuk tacizcilerine yakalanmamaları için hangi yollara başvurmaları gerektiğini anlatan bir rehber hazırladığı ve bunun için internet üzerinden bağış toplamaya çalıştığı belirtildi.

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