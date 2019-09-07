200 binden fazla Suriyeli Türkiye sınırında

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşta elini güçlendiren Esad rejimi, İdlib'de yaşayan masum insanların üzerine bomba yağdırmaya başladı.
Ölümle yaşam arasındaki ince çizgide kalan Suriyeliler, Türkiye sınırına doğru yolu çıktı.
ÇADIRLAR TARLALARA KURULDU
AFAD ve Kızılay ekiplerinin yardım ulaştırdığı Suriyeliler, Türkiye sınırında kurdukları çadırlarda hayatlarını devam ettirmeye başladı.
Boş bahçe ve tarlalara çadır kuran Suriyeliler, yaşamlarına devam edebilmek için toprak sahiplerine kira veriyor.
SAYI 200 BİNİ GEÇTİ
Türkiye sınırındaki mültecilerin sayısının 200 bin sınırını aştığı belirlendi.
Rejimin İdlib'e yönelik saldırılarından kaçan ailelerin sayısı, günden güne artmaya devam ediyor.