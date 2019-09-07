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Uzay aracı Ay'a inemedi, bilim insanlarını Modi teselli etti

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1 Geleceğin dünyasını merak edenlere: Köpekli Çocuklar Gece Oya Baydar'ın kaleme aldığı, edebiyatımızın ilk ekolojik distopyası diyebileceğimiz “Köpekli Çocuklar Gecesi”, geleceğin nasıl geleceğini düşündürüyor...

2 Mustafa Cengiz: 5. yıldıza yürüyüşümüz devam edecek Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Camiamıza, yönetimimize ve hocamıza karşı kurulan tüm şer odaklarına karşı Galatasaray yine şampiyon olacaktır" dedi.

3 Türkiye genelinde 7 ayda rekor gayrimenkul satışı Türkiye genelinde 7 ayda 1 milyon gayrimenkul satışı gerçekleşirken bu satışlardan 4 milyar lira tapu harcı elde edildi.

4 Türkiye genelinde 7 ayda rekor gayrimenkul satışı Türkiye genelinde 7 ayda 1 milyon gayrimenkul satışı gerçekleşirken, bu satışlardan 4 milyar lira tapu harcı elde edildi.

5 200 binden fazla Suriyeli Türkiye sınırında Esad'ın saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına göç eden Suriyelilerin sayısı 200 bini aştı.

6 Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı Eylül ayına girilmesiyle birlikte yurt genelinde sıcaklıklar düşmeye başladı. İstanbul'da pazar günü yağış bekleniyor.