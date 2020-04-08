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200 lira alacağı için arkadaşını hastanelik etti

Karaman'da, tarım işçiliği yapan Afganistan uyruklu Muhammed Taheri, 200 lira alacağını vermeyince arkadaşı Mujibur Rahman Sultani'yi sopayla dövdü.

DHA |
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200 lira alacağı için arkadaşını hastanelik etti

 

Karaman'da merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde Afganistan uyruklu Muhammed Taheri, arkadaşı Mujibur Rahman Sultani'den 200 lira alacağı istedi.

Bunun üzerine iki arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taheri, Sultani'ye sopayla saldırıp dövdü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve kanlar içinde kalan Sultani, çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed Taheri de jandarma tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

200 lira alacağı için arkadaşını sopayla dövdü -1


200 lira alacağı için arkadaşını sopayla dövdü -2

200 lira alacağı için arkadaşını sopayla dövdü -3

200 lira alacağı için arkadaşını sopayla dövdü -4

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