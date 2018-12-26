200 milli sporcu sözleşmeli öğretmen olacak

MEB'in internet sitesinden yayımlanan duyuruda, milli sporcuların "beden eğitimi" alanında sözleşmeli öğretmen olarak 2019 yılında atanmasına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, başvuracak milli sporcularda olimpiyat, paralimpik, dünya üniversiteler arası spor oyunları ve Akdeniz oyunları gibi yarışmalarda ilk 3 dereceye girme şartı aranacak.

EN AZ 10 KEZ MİLLİ OLMA ŞARTI

Söz konusu yarışmalarda takım sporlarında en az 10 kez Türkiye'yi temsil ederek "milli sporcu" belgesi alınmış olması gerekecek.

Başvurular, "https://personel.meb.gov.tr" adresindeki "milli sporcuların ataması" linkinden elektronik başvuru formu doldurularak takvimde belirtilen sürelerde yapılacak.

Başvurmak isteyenler, "beden eğitimi" alanında ilan edilen eğitim kurumları arasından 20 eğitim kurumunu tercih edebilecek.

Başvurular 23-29 Ocak 2019'da alınacak ve atamalar 1 Şubat'ta gerçekleştirilecek.