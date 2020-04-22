taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9878
Euro
7.5968
Altın
1703.63
Borsa
98362.97
Gram Altın
381.972
Bitcoin
48545.05

2008'de keşfedilen gezegenin aslında hiç var olmadığı ortaya çıktı

Bilim insanlarının 2008 yılında keşfettiği bir gezegenin, aslında enkaz bulutu olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

2008'de keşfedilen gezegenin aslında hiç var olmadığı ortaya çıktı

Bilim insanları, 2008 yılında Dünya'dan 25 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir gezegen tespit etmiş ve o zamanlar bu keşif oldukça heyecan yaratmıştı. Satürn'e benzeyen bu gezegene ise Fomalhaut b adı verilmişti.

Ancak günümüzde Ancak Hubble Uzay Teleskobu tarafından yapılan gözlemler, bilim insanlarının yanıldığını gösteriyor.

Fomalhaut b

GEZEGEN DEĞİL ENKAZ BULUTU

Arizona Üniversitesi’nden iki gök bilimci, görülen şeyin aslında iki buzlu kuyruklu yıldızın çarpışması olduğunu ortaya koydu. Keşfedilen şeyin, her 200 bin yılda bir gerçekleşen çok nadir bir çarpışmanın sonucunda oluşan enkaz bulutu olduğu ifade edildi.

Buna göre çarpışan kuyruklu yıldızlar, çok ince toz parçacıklarından oluşan ve giderek genişleyen bir bulut bıraktı ve Hubble Uzay Teleskobu da bu anı yakaladı.

Enkaz bulutunun, Dünya’nın Güneş çevresindeki yörüngesinden daha büyük boyutlara ulaştığı tahmin ediliyor.

Instagram: @eshteknoloji

2008'de keşfedilen gezegenin aslında hiç var olmadığı ortaya çıktı

2008'de keşfedilen gezegenin aslında hiç var olmadığı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Facebook'un iOS sürümü çok yakında karanlık moda kavuşacak
Facebook'un iOS sürümüne ait karanlık modun, ekran görüntüleri yayınlandı.
Bilim insanları, Güneş sistemi dışından gelen cismi inceledi
Güneş sistemi dışından gelen ve 2I/Borisov diye bilinen kuyruklu yıldızı inceleyen bilim insanları, şaşırtıcı sonuçlar elde etti.
Facebook, koronavirüsü takip eden bir proje başlatacak
Mark Zuckerberg, Facebook'un koronavirüsü dünya çapında takip edecek bir proje başlatacağını açıkladı.
İran, ilk askeri uydusunu uzaya fırlattı
İran, ilk askeri uydusunu başarılı bir şekilde uzaya fırlattığını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elazığ'da toplu fotoğraf çektirenlere 15 bin lira ceza
Elazığ'da toplu fotoğraf çektirenlere 15 bin lira ceza
200
Zeynep Demirel imaj değiştirdi
Zeynep Demirel imaj değiştirdi
199
Le Monde, Türk SİHA'larının Libya'daki rolünü yazdı
Le Monde, Türk SİHA'larının Libya'daki rolünü yazdı
149
Türkiye'nin gönderdiği sağlık ekipmanları İngiltere'de
Türkiye'nin gönderdiği sağlık ekipmanları İngiltere'de
476
Yasak öncesi Bayrampaşa Sebze Hali'nde uzun kuyruklar
Yasak öncesi Bayrampaşa Sebze Hali'nde uzun kuyruklar
122
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili tarih verdi
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili tarih verdi
65
Burak Özçivit, Fahriye ve kardeşi arasında kaldı
Burak Özçivit, Fahriye ve kardeşi arasında kaldı
123
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir