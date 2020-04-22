2008'de keşfedilen gezegenin aslında hiç var olmadığı ortaya çıktı

Bilim insanları, 2008 yılında Dünya'dan 25 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir gezegen tespit etmiş ve o zamanlar bu keşif oldukça heyecan yaratmıştı. Satürn'e benzeyen bu gezegene ise Fomalhaut b adı verilmişti.

Ancak günümüzde Ancak Hubble Uzay Teleskobu tarafından yapılan gözlemler, bilim insanlarının yanıldığını gösteriyor.

GEZEGEN DEĞİL ENKAZ BULUTU

Arizona Üniversitesi’nden iki gök bilimci, görülen şeyin aslında iki buzlu kuyruklu yıldızın çarpışması olduğunu ortaya koydu. Keşfedilen şeyin, her 200 bin yılda bir gerçekleşen çok nadir bir çarpışmanın sonucunda oluşan enkaz bulutu olduğu ifade edildi.

Buna göre çarpışan kuyruklu yıldızlar, çok ince toz parçacıklarından oluşan ve giderek genişleyen bir bulut bıraktı ve Hubble Uzay Teleskobu da bu anı yakaladı.

Enkaz bulutunun, Dünya’nın Güneş çevresindeki yörüngesinden daha büyük boyutlara ulaştığı tahmin ediliyor.