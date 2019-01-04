2018 Kasım ayında en çok satılan otomobil markaları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Kasımda devri yapılan toplam 603 bin 776 taşıt içinde otomobil yüzde 70,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili, sırasıyla yüzde 16,6 ile kamyonet, yüzde 4 ile motosiklet, yüzde 3,8 ile traktör takip etti. Kasımda devri yapılan taşıtların yüzde 4,8'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

12 MİLYON OTOMOBİLİN YÜZDE 37,9'U LPG'Lİ

Kasım sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 390 bin 486 otomobilin yüzde 37,9'u LPG, yüzde 36,7'si dizel, yüzde 25'i benzin yakıtlı, yüzde 0,4'ü yakıt türü bilinmeyenler olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK TRAFİĞE ÇIKAN MARKA TOYOTA

Söz konusu ayda, trafiğe kaydı yapılan 44 bin 676 otomobilin yüzde 11,3'ünün Toyota, yüzde 10,6'sının Volkswagen, yüzde 10,6'sının Renault, yüzde 9,3'ünün Nissan, yüzde 8,3'ünün Honda, yüzde 8'inin Hyundai, yüzde 5,5'inin Dacia, yüzde 5,2'sinin Fiat, yüzde 4,3'ünün Peugeot, yüzde 4'ünün Skoda olduğu, yüzde 22,9'unun ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

1500-1600 CC'LİK ARAÇLAR İLK SIRADA

Ocak-kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 488 bin 123 otomobilin yüzde 43,6'sı 1501-1600, yüzde 27,1'i 1401-1500, yüzde 13'ü 1300 ve altı, yüzde 11,3'ü 1301-1400, yüzde 4'ü 1601-2000, yüzde 0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar olarak dikkati çekti.

Aynı dönemde trafiğe kaydedilen otomobillerin yüzde 56'sı beyaz, yüzde 21,5'i gri, yüzde 7,3'ü siyah ve yüzde 5,6'sı kırmızı iken yüzde 9,7'si diğer renklerden oluştu.