2018 yılı eğitimde pek çok yeniliklere sahne oldu

Eğitim gündemi her yıl olduğu gibi 2018'de de değişikliklerle geçti. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yerine Prof Dr. Ziya Selçuk yeni Bakan oldu.

İLK DEFA LGS YAPILDI

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi yerine Liselere Geçiş Sınavı (LGS) getirildi.

LGS, ilk defa 2018 yılında uygulandı.

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVI DEĞİŞTİ

Geride bıraktığımız bir diğer önemli gelişme ise üniversite sınavlarında yaşanan değişme oldu. Sınavla ilgili yaşanan gelişmeler sınavın olacağı tarihe kadar belirsizliğini korudu, öğrenciler tedirgin oldu.

SINAV ERTELENDİ

Bunun yanında 24 Haziran Genel ve Cumhurbaşkanı seçimleri nedeniyle üniversite sınavları başka bir tarihe ertelendi.

YARDIMCI DOÇENT KALDIRILDI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), aldığı kararlar yardımcı doçent uygulamasını kaldırarak, yerine doktor öğretim üyesi kadrosu getirildi.

ALES EK OLARAK İKİ DEFA DAHA YAPILDI

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) ek olarak iki kez daha yapılma kararı alındı.

DERSLERE İKİ YENİ DİL EKLENDİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarda öğretilen yabancı dillere iki yeni dil daha ekledi. Buna göre, Bulgarca ve Ukraynaca müfredata dahil oldu.

100 TEMEL ESER UYGULAMASINA SON

Milli Eğitim Bakanlığı, yaptığı açıklamayla 100 Temel Eser uygulamasına son verdiğini duyurdu.

2023 EĞİTİM VİZYONU AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından pek çok yenilik getiren 2023 Eğitim Vizyonu'nu açıkladılar.

TENEFFÜS SÜRELERİ UZADI

Bu vizyona göre, okullar arasındaki eğitim farkının kaldırılması, ders saatlerinin kısatılması ve teneffüs sürelerinin uzatılması öne çıkan başlıklar oldu.