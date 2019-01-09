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2018 yılında kaçırmış olabileceğiniz 5 harika mobil uygulama

Geçtiğimiz yıl boyunca, mobil uygulama karmaşasından dolayı kaçırmış olabileceğiniz 5 harika mobil uygulamaya göz atıyoruz.

Haber Merkezi | 09.01.2019 - 10:48..
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Geride bıraktığımız yılda, birçok mobil uygulama arasından gözünüzden kaçan uygulamalar mutlaka olmuştur. Sizler için, kaçırmış olabileceğiniz 5 harika mobil uygulamayı listeledik.

 

1. TEMP MAIL

temp maiş

Herhangi bir internet sitesine üye olurken e-posta adresinizi girmekten ve bu sitelerden sürekli e-posta almaktan bıktıysanız, Temp Mail tam size göre. Üye olduğunuz internet siteleri, genellikle e-posta hesaplarınızı saklar ve size zaman zaman mail gönderir. Bunun önüne geçebilmek için Temp Mail uygulamasını kullanabilirsiniz.

Uygulama, sizin için rastgele geçici bir e-posta adresi ve gelen kutusu oluşturur. Bu geçici e-posta adresiyle istediğiniz internet sitesine üye olabilirsiniz. Ayrıca bu yöntem sayesinde ana e-posta adresinizin gizliliğini de korumuş olursunuz.

 

2. SNAPSEED

snapseed,

Telefonunuza yerleşik fotoğraf düzenleme uygulamaları mutlaka vardır. Ancak en iyi fotoğraf düzenleme deneyimini yaşamak istiyorsanız Snapseed'i mutlaka denemelisiniz. Google tarafından geliştirilen uygulama, birçok ayar seçeneği ve fotoğraf filtresi içeriyor.

 

3. STREAKS

streaks

Çok kullanışlı bir yapılacaklar listesi uygulaması olan Streaks, pratik bir kullanıma sahiptir. Uygulama sayesinde, gün içinde yapmanız gereken şeyleri ve sorumluluklarınızı rahat bir şekilde kontrol altında tutabilirsiniz.

 

4. LASTPASS

lastpass

Yoğun bir şekilde internet kullanıyorsanız, muhtemelen birçok farklı parola da kullanıyorsunuzdur. Özellikle içinde büyük harf, sembol ve sayı olan güçlü parolalar, güvenliğinizi artırıyor, fakat bütün bu parolaları aklınızda tutmak size zor geliyorsa, Lastpass tam size göre. Şifre yöneticisi uygulaması Lastpass, bütün şifrelerinizi güvenli olarak saklar ve gerektiğinde hızlı bir şekilde şifreleri kullanmanızı sağlar.

 

5. GOOGLE FILES

google files

Telefonunuz için kullanabileceğiniz birçok dosya yöneticisi uygulaması bulunuyor. Ancak Google'ın geliştirdiği dosya yöneticisi uygulaması birçok farklı fonksiyon barındırıyor. Temel olarak telefonunuzu temizlemeye odaklanan uygulama, çift dosyaları, gereksiz fotoğrafları ve kullanılmayan uygulamaları algılayarak temizlik yapmanızı sağlıyor.

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