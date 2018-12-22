2018 yılında kültür sanatta önemli gelişmeler yaşandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kültür sanat alanındaki gelişmelerden derlediği bilgilere göre, 2018 yılı, Devlet Tiyatroları (DT) ile Devlet Opera ve Balesi (DOB) yönetimlerinde 3 Ocak'ta yapılan görev değişimlerine ilişkin gelişmelerle başladı.

Bu kapsamda DT Genel Müdürlüğü'ne Mustafa Kurt, DOB Genel Müdürlüğü'ne de ünlü tenor Murat Karahan getirildi.

MEHMET NURİ ERSOY KÜLTÜR BAKANI OLDU

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ardından, Bakanlığın yapısıyla ilgili de önemli gelişmeler yaşandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın,10 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısıyla açıkladığı Cumhurbaşkanlığı kabinesinde, yeni sistemin ilk Kültür ve Turizm Bakanı olarak turizmci, iş insanı Mehmet Nuri Ersoy yer aldı.

BİNLERCE TARİHİ ESER AİT OLDUĞU TOPRAKLARA DÖNDÜ

Bakanlık uzmanlarının yurt dışında titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 2003 ila 2018 arasında 4 bin 319 parça tarihi eser Türkiye'ye getirildi.

Ait olduğu topraklara bu yıl döndürülen, binlerce yıllık tarihi eserlerden olan Altın Taç ile Dağ Keçisi Figürü'nün tanıtım töreni 29 Ocak'ta düzenlenirken, 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırılan Zeugma'nın en nadide eseri Çingene Kızı mozaiğinin, ABD'de bulunan kayıp parçalarının iade süreci başladı.

ÇİNGENE KIZI TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Kayıp parçalar, 28 Kasım'da THY'ye ait tarifeli uçakla Gaziantep'e ulaştı. Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki Çingene Kızı'nın yakınlarında oluşturulan geçici alanda sergilenecek eserlerin lansmanı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla 8 Aralık'ta yapıldı.

YENİ AKM'NİN İNŞA SÜRECİ BAŞLIYOR

Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) projesi çalışmaları çerçevesinde, şubat ayında başlayan, yıkım çalışmaları 31 Mayıs'ta tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM'nin şubat ayında temelinin atılarak inşaatına başlanmasının planlandığını açıkladı.

Bakan Ersoy, ayrıca Mart 2019 itibarıyla müzelerde de büyük bir tanıtım atağına başlayacaklarını bildirdi.

TROYA YILA DAMGASINI VURDU

Bakanlıkça 2018 Troya Yılı kapsamında, yılın 7 ayında Troya temasıyla ulusal ve uluslararası alanda 133 tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

55 ülkedeki, 100 turizm fuarında kurulan Türkiye stantlarında, Troya boy gösterdi. Çanakkale'de 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nde, yapımı tamamlanan Troya Müzesi 10 Ekim'de ziyarete açıldı.

GÖBEKLİTEPE VE DEDE KORKUT UNESCO LİSTESİNDE

Şanlıurfa'da, 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe, 1 Temmuz'da yapılan açıklamayla UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı.

Böylelikle Türkiye'nin listedeki tescilli alanlarının sayısı 18'e yükseldi. Türk Destanı "Dede Korkut" ise 28 Kasım'da UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne oy birliğiyle kabul edildi.

MİLLET KIRAATHANELERİ DEVREDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 100 Günlük Eylem Planı'nda yer alan ve bazı halk kütüphanelerinin, millet kıraathaneleri olarak da hizmet vermesine yönelik çalışmalar, tamamlanma aşamasına geldi.

Türkiye genelindeki 22 halk kütüphanesinde, 7 gün 24 saat hizmet veren millet kıraathaneleri oluşturuldu. Kıraathanelerin sayısı yıl sonuna kadar 30'a çıkarılacak.

MÜZELER İÇİN TANITIM ATAĞI

Bakan Ersoy, Mart 2019 itibarıyla müzelerde de büyük bir tanıtım atağına başlayacaklarını bildirdi.

24 Kasım'dan itibaren Bakanlığa bağlı müze ve ören yerleri girişleri de öğretmenler için ücretsiz oldu.

Bakanlığın verilerine göre, 2018 yılının ilk 9 ayında müzeleri ziyaret eden kişi sayısı 21,9 milyona ulaşırken, bu sayının gelecek yıl 30 milyona çıkacağı öngörülüyor.

TÜRK SİNEMASI REKORA KOŞTU

Türk sineması ve dizi sektörü için 2018 önemli rekorlara imza atılan bir yıl olarak da tarihe geçti.

Dünyada 140'tan fazla ülkede izlenen Türk dizilerinden elde edilen ihracat geliri yıllık 350 milyon doların üzerine çıktı.

SİNEMADA ARTAN SEYİRCİ SAYISI

Sinemada yılın ilk 6 haftasında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29'luk artışla 15,5 milyon seyirci sayısı ve 193 milyon lira gişe hasılatına ulaşıldı.

Türk filmleri, yüzde 77'lik izlenme oranları ile gişeye damgasını vurdu, en çok izlenen 10 filmin 7'si yerli filmlerden oluştu.

Bakanlık tarafından, eylül ayı itibarıyla Türk sinemasına sağlanan destek miktarı 58,1 milyon liraya ulaştı.

Sinema Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; 2017'de yerli filmlerin gişe hasılatı 268 milyon lira olurken, bu yılın 9 aylık döneminde rakam 310 milyon lirayı buldu.

Türk sineması yüzde 56'lık yerli film izleme oranıyla, önceki yıllarda elde ettiği Avrupa'daki birincilik konumunu bu yıl da sürdürdü.

ÖZEL TİYATROLARA MİLYONLARCA LİRA DESTEK

Bakanlıkça 2017-2018 sezonunda 229 özel tiyatro projesine 5,2 milyon lira destek sağlandı, 2018-2019 sezonunda da 511 proje bu destekten faydalanacak.

Tiyatro sezonunda tüm eserleri kapalı gişe oynayan DT, yeni dönemde genç yazarları da teşvik edecek projeler yürütecek.

Bu kapsamda eserleri DT'de ilk kez sahnelenecek yazarlar teşvik edilecek, üniversitelerin yazarlık bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin eserlerini de sahneye taşımak üzere çalışmalar hayata geçirilecek.

ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMALARI 12 AYA YAYILACAK

Bakanlık, arkeolojik kazı çalışmaları için bu yıl ekim ayı itibarıyla toplam 30 milyon 533 bin 700 liralık ödenek aktarımında bulundu, sezonluk kazıların 12 aya yayılması için yeni bir çalışma başlattı.

SANAT CEPTE UYGULAMASI BAŞLADI

Bu yıl sertifika, yapımcı belgesi ve isteğe bağlı kayıt tescil işlemlerini dijital ortama taşıyan Bakanlık, sanatseverlerin etkinlik bilgilerini cep telefonlarından anında öğrenebileceği "Sanat Cepte" mobil uygulamasını hizmete sundu.

KLASİK ESERLERE KORUMA HAMLESİ

Ayrıca aralarında Hababam Sınıfı, Malkoçoğlu gibi Türk sinemasının unutulmaz filmleri ile Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Barış Manço gibi sanatçıların seslendirdiği eserlerin yer aldığı toplam 400 bin sinema ve müzik eserinin dijital ortama aktarılarak korunması için çalışmalar başlatıldı.





EDEBİYATÇILARA İLK ESER DESTEĞİ

Bakanlık, yeni ve özgün edebiyat eserlerinin üretilmesi, yeni yazarların desteklenmesi amacıyla başlatılan ilk eser desteği uygulaması için başvuruları, 1 Ağustos'tan itibaren almaya başladı.

KAPADOKYA'YA TEK ELDEN YÖNETİM, SİL BAŞTAN PLANLAMA

Bakanlık, kaçak yapılaşma ile gündeme gelen Kapadokya'da uygulanacak Alan Yönetimi Başkanlığı sistemiyle, bölgeyle ilgili tüm kararların tek elden alındığı bir dönemi başlatacak.

İlgili bakanlıklardan temsilciler ve akademisyenlerin katılımıyla, ana karar merci" olarak kurulacak komisyon aracılığıyla, Kapadokya bölgesinin mekansal anayasası olarak da adlandırılabilecek planları sil baştan hazırlanacak.





OKURYAZARLIK SEFERBERLİĞİ'NE HALK KÜTÜPHANELERİ DE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan, özellikle okuma yazma bilmeyen yaşlıların büyük ilgi gösterdiği Okuryazarlık Seferberliği'ne Türkiye genelindeki bin 150 halk kütüphanesi üzerinden de destek verilmesi kararı alındı.





KORSAN YAYINLARA BÜYÜK DARBE

Bakanlıkça bu yılın 9 ayında ele geçirilen korsan yayın sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 1 milyonu aştı.

2019 FUAT SEZGİN YILI OLACAK

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2019 yılı, Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı olarak ilan edildi. Ömrünü İslam bilimler tarihine adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin ise 30 Haziran'da 94 yaşında hayatını kaybetti.





ÖNEMLİ DEĞERLER KAYBETTİK

Kültür sanat alanında 2018 güzel gelişmelerin yanı sıra birçok değerli ismin vefatına da sahne oldu.

İstanbul'da 93 yaşında yaşamını yitiren, Türk sinemasının usta oyuncusu Münir Özkul, 7 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlandı.

FOTOĞRAFÇILIĞIN DUAYEN İSMİNE VEDA

Usta foto muhabiri Ara Güler, 17 Ekim'de yaşamını yitirdi.

PROJELERE MADDİ DESTEK

Bakan Ersoy'un göreve gelmesi sonrasında, 10 Temmuz'da yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle, Bakanlıkça asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıflarla özel tiyatrolar tarafından gerçekleştirilecek projelere, nakdi yardımda bulunulması düzenlendi.

BAKANLIĞA BAĞLANAN KURUMLAR

15 Temmuz'da yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 24 Temmuz'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle, Vakıflar Genel Müdürlüğü, TİKA, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlandı.

